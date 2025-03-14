Які зараз ціни на землю

З 2021 року до повномасштабного вторгнення в Україні на тиждень продавалось в середньому 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Зараз об'єми продажів знизились орієнтовно у 4 рази, при цьому вартість землі невпинно зростає щомісяця за деякими сезонними виключеннями.

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Протягом першої половини березня середня вартість сільськогосподарської землі в Україні зростала і наразі складає 57 530 гривень за гектар. Водночас площа проданої землі на початок березня зросла до 27 018 гектар порівняно з 10 158 гектарами, проданими у січні.

Станом на сьогодні найдорожчі паї у таких областях:

у Львівській області – 141 941 гривня за гектар;

області – 141 941 гривня за гектар; у Хмельницькій області – 106 573 гривня за гектар;

області – 106 573 гривня за гектар; в Івано-Франківській області – 103 787 гривень за гектар;

області – 103 787 гривень за гектар; у Київській області вартість одного гектара у березні в середньому становить 87 876 гривень за гектар.

Зверніть увагу! Найдешевша земля сьогодні у Донецькій області, її вартість наразі складає 28 216 гривень за гектар.