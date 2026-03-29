Земля под домом не приватизирована: что это значит и как действовать владельцу дома
29 марта, 17:06
Валерия Моргун
Основні тези
  • Землю под домом нужно приватизировать, чтобы иметь возможность ею пользоваться, дарить, оформлять наследство, продавать или иным способом отчуждать.
  • Регистрация участка осуществляется территориальным управлением Госземагентства, и для этого необходимо подать заявление с копиями документов и квитанцией об уплате услуг.

Немало бывает случаев, когда человек пользуется домом (например, живет в нем). Однако участок, на котором находится здание, не приватизирован.

Как и для чего приватизировать землю под домом?

Такую землю следует приватизировать, чтобы иметь возможность ею пользоваться, о чем сообщает Бесплатная правовая помощь.

Читайте также Двойная регистрация земли: почему возникает и как защитить участок

Согласно действующему законодательству, кадастровый номер следует предоставить той или иной земельному участку, чтобы владелец смог:

  • подарить его;
  • оформить наследство;
  • продать или иным способом отчудить его;
  • или даже продать жилой дом, здание или сооружение, которые расположены на земельном участке.

Что же такое кадастровый номер земельного участка? Речь идет об индивидуальном цифровом номере земли, который:

  1. не повторяется на всей территории Украины;
  2. предоставляется земельному участку при проведении государственной регистрации;
  3. сохраняется за ним в течение всего времени его существования.

Зарегистрировать участок (или предоставить ему кадастровый номер) должно территориальное управление Госземагентства, а именно – государственный кадастровый регистратор.

Регистрация должна осуществляться на основе поданного заявления и квитанции об уплате услуг. К заявлению следует в частности приложить копию государственного акта, копию паспорта и идентификационного номера человека, который заявление и подает.

Следующий шаг – это получить выписку из Государственного земельного кадастра, который будет содержать информацию об участке и его владельце.

Обратите внимание! У Гражданском кодексе отмечается, что в Украине действует принцип единства дома и участка, на котором он расположен. Как это работает – при приобретении права собственности на объект недвижимости одновременно переходит право собственности (или пользования) участком, на котором он находится.

Что еще следует знать украинцам о земле?

  • В Украине можно проверить право собственности на землю через публичную кадастровую карту Украины. Также такая возможность предоставляется через веб-портал Госгеокадастра. В частности без наличия кадастрового номера пока невозможно провести ни одно юридическое действие в отношении земли.
  • В то же время пока невозможно получить земельный участок бесплатно из-за действия военного положения. Однако в мирное время каждое совершеннолетнее лицо имеет право на землю – до 2,28 гектара.