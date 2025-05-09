Можно ли считать землю, приобретенную одним из супругов общим имуществом

Нередко в сфере земельных отношений нужно уточнять правовой режим приватизированного земельного участка и жилья из государственного фонда. Имущество, приобретенное одним из супругов во время брака требует особого внимания.

Кому принадлежит земля и жилье, приобретенные в браке

Довольно часто необходимо выяснять правовой режим приватизированного земельного участка и жилья, приобретенного одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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К требованиям о разделе имущества, что является объектом права общей совместной собственности супругов после расторжения брака, применяется исковая давность в 3 года и исчисляется со дня, когда один из совладельцев узнал или мог узнать о нарушении своего права собственности (статья 72 Семейного кодекса Украины).

Согласно законодательству, объектом права общей совместной собственности супругов является жилье, приобретенное одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, и земельный участок, приобретенный в результате бесплатной передачи его одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации.

Важно! Эта норма вступила в силу 8 февраля 2011 года, однако была исключена на основании Закона Украины “О внесении изменений в СК Украины относительно имущества, что является личной частной собственностью жены, мужа” от 17 мая 2012 года № 4766, который вступил в силу 13 июня 2012 года. Зато статья 57 СК Украины была дополнена пунктом 5 части первой, согласно которому личной частной собственностью жены, мужа является земельный участок, приобретенный ею (им) за время брака в результате приватизации.

Когда происходили изменения в законодательстве

С учетом указанных изменений в СК Украины правовой режим приватизированного земельного участка и приватизированного жилья менялся:

Только в период с 8 февраля 2011 года до 12 июня 2012 года включительно земельный участок, приобретенный в результате бесплатной передачи его одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации, признавался общей совместной собственностью супругов.

До 8 февраля 2011 года и после 12 июня 2012 года такой земельный участок принадлежал к личной частной собственности мужа или жены, которая использовала свое право на бесплатное получение части земельного фонда.

Аналогичный вывод относительно применения норм Закона Украины “О внесении изменения в статью 61 СК Украины относительно объектов права общей совместной собственности супругов” от 11 января 2011 года сделано в постановлениях Верховного Суда: