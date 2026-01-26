Является ли общим имуществом земля, приобретенная кем-то из супругов
- Земельные участки, приобретенные во время брака до 8 февраля 2011 года и после 12 июня 2012 года, считаются личной частной собственностью того из супругов, кто их получил.
- С 8 февраля 2011 года до 12 июня 2012 года земельные участки, полученные бесплатно из государственной или коммунальной собственности, признавались общей совместной собственностью супругов.
Нередко возникает необходимость уточнения правового режима приватизированного земельного участка и жилья из государственного фонда. Особого внимания требует имущество, приобретенное кем-то из супругов во время совместного проживания в браке.
В чьей собственности земля и дом, приобретенные в браке?
Иногда надо выяснять правовой режим приватизированного земельного участка и жилья, что приобретенное одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".
К требованиям о разделе имущества, что является объектом права общей совместной собственности супругов после расторжения брака, применяется исковая давность в 3 года и исчисляется со дня, когда один из совладельцев узнал или мог узнать о нарушении своего права собственности (статья 72 Семейного кодекса Украины).
Законодательство предусматривает, что объектом права общей совместной собственности супругов является жилье, приобретенное одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, и земельный участок, приобретенный в результате бесплатной передачи его одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации.
Обратите внимание! Эта норма вступила в силу 8 февраля 2011 года, однако была исключена на основании Закона Украины "О внесении изменений в СК Украины относительно имущества, что является личной частной собственностью жены, мужа" от 17 мая 2012 года № 4766, который вступил в силу 13 июня 2012 года. Зато статья 57 СК Украины была дополнена пунктом 5 части первой, согласно которому личной частной собственностью жены, мужа является земельный участок, приобретенный ею (им) за время брака в результате приватизации.
Что предусматривают изменения законодательства?
Учитывая указанные изменения в СК Украины правовой режим приватизированного земельного участка и приватизированного жилья менялся:
- Только в период с 8 февраля 2011 года до 12 июня 2012 года включительно земельный участок, приобретенный в результате бесплатной передачи его одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации, признавался общей совместной собственностью супругов.
- До 8 февраля 2011 года и после 12 июня 2012 года такой земельный участок принадлежал к личной частной собственности мужа или жены, которая использовала свое право на бесплатное получение части земельного фонда.
Аналогичный вывод относительно применения норм Закона Украины “О внесении изменения в статью 61 СК Украины относительно объектов права общей совместной собственности супругов” от 11 января 2011 года сделано в постановлениях Верховного Суда:
- от 20 июня 2018 года по делу № 1311/832/12 (производство № 61-6409св18);
- от 12 ноября 2018 года по делу № 753/6139/14-ц (производство № 61-27342св18);
- от 12 июня 2019 года по делу № 409/1959/15-ц;
- от 12 августа 2020 года по делу № 626/4/17 (производство № 61-29004св18).
Кто собственник земли под частным домом?
Владелец недвижимого имущества автоматически получает право собственности или пользования на земельный участок, на котором расположен объект, без изменения целевого назначения участка.
Иностранцы могут получать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения через приобретение недвижимости, расположенной на этих участках.