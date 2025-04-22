Когда необходимо проводить процедуру

Довольно часто, владельцы или пользователи земельных наделов годами используют земельный участок не зная его четких границ, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако рано или поздно возникает проблема смежного землепользования, поскольку использование земельного участка за его пределами является прямым нарушением требований земельного законодательства и прав смежников.

Читайте также Где можно построить себе гараж и какие действуют ограничения

При урегулировании таких вопросов смежного землепользования, не стоит забывать, что в соответствии со ст. 125 Земельного кодекса Украины, право собственности, а также право пользования земельным участком, возникает исключительно после государственной регистрации таких прав.

В каких случаях возникают проблемы смежного землепользования:

Застройка приусадебного участка . При установлении заборов, или осуществления строительства дома, хозяйственных зданий и сооружений важно знать точные собственной границы земельного участка, чтобы ни в коем случае не нарушить их.

. При установлении заборов, или осуществления строительства дома, хозяйственных зданий и сооружений важно знать точные собственной границы земельного участка, чтобы ни в коем случае не нарушить их. Обработка земельного участка сельскохозяйственного назначения . 90% владельцев земельных участков (паев) не ориентируются где именно находится их земельный участок. Имея кадастровый номер, можно с помощью доступных на сегодня интернет-ресурсов ориентировочно определить такое местоположение, но все равно это будет далеко не точно. В этом случае передавать земельный участок в аренду не зная где он находится, все равно что сдавать в аренду квартиру, не зная ее адреса.

. 90% владельцев земельных участков (паев) не ориентируются где именно находится их земельный участок. Имея кадастровый номер, можно с помощью доступных на сегодня интернет-ресурсов ориентировочно определить такое местоположение, но все равно это будет далеко не точно. В этом случае передавать земельный участок в аренду не зная где он находится, все равно что сдавать в аренду квартиру, не зная ее адреса. Купля-продажа или взятие в аренду земельных участков. Это еще один самый распространенный случай когда стоит перед заключением гражданско-правового договора однозначно стоит вынести границы земельного участка в натуру (на местность).

Обратите внимание! Иногда границы земельных участков при их регистрации имеют ошибки, что в свою очередь порождает такое явление, как наложение и пересечение земельных участков и приобрести земельный участок без вынесения границ может в дальнейшем создать большие неудобства при ее использовании, не говоря уже о споре со смежниками.

Кто же имеет право выносить земельный участок в натуру

юридические лица , обладающие необходимым техническим и технологическим обеспечением и в составе которых работает по основному месту работы сертифицированный инженер-землеустроитель, который является ответственным за качество работ по землеустройству;

, обладающие необходимым техническим и технологическим обеспечением и в составе которых работает по основному месту работы сертифицированный инженер-землеустроитель, который является ответственным за качество работ по землеустройству; физические лица – предприниматели, которые обладают необходимым техническим и технологическим обеспечением и являются сертифицированными инженерами-землеустроителями, ответственными за качество работ по землеустройству.

Взаимоотношения заказчиков и исполнителей указанных работ регулируются законодательством Украины и договором.

Что заинтересованному лицу нужно предоставить для заказа и выполнения работ

Выписку из реестра прав о регистрации права собственности или права пользования земельным участком.

Предоставить документ, удостоверяющий личность как владельца или пользователя земельного участка (как правило это паспорт).

При наличии документации по землеустройству на участок, границы которого подлежат выносу, заказчик предоставляет такую документацию. Это поможет выявить возможные ошибки в координатах на этапе подготовки выполнения работ.

По результатам последовательного выполнения этих советов можно избежать больших неприятностей, которые довольно часто заканчиваются затяжными судебными тяжбами.