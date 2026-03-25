"Запеклый хлеб" с фронта покоряет Лондон: как аграрии помогают ВСУ
- Инициатива "Запеклый хлеб", презентована в Лондоне, собирает средства для ВСУ, используя хлеб из прифронтовой пшеницы как символ устойчивости украинских аграриев.
- Во время мероприятия состоялся благотворительный аукцион, который поддержали известные личности, а собранные средства были направлены на поддержку подразделения Нацгвардии "Хартия".
В Лондоне презентовали инициативу "Запеклый хлеб" – символ устойчивости украинских аграриев, которые работают у линии фронта. Этот проект не только рассказывает миру о войне, но и помогает собирать средства для военных.
18 марта в Лондоне состоялся вечер Burning Bread: from the Ukrainian frontline fields to London ("Запеклый хлеб: из украинских прифронтовых полей в Лондон"), сообщает 24 Канал. Событие объединило представителей бизнеса, медиа, креативных индустрий, украинской диаспоры и жителей британской столицы, чтобы привлечь внимание к работе украинских аграриев во время войны и собрать средства на поддержку украинских военных.
Центральным символом вечера стал "Запеклый хлеб". Это хлеб из муки, изготовленного из пшеницы, выращенной на полях Группы АГРОТРЕЙД всего в 30 км от линии фронта вблизи Купянска. Его история стала простой и одновременно очень точной иллюстрацией того, с чем ежедневно сталкиваются украинские аграрии.
Цена украинского хлеба
Сегодня цена украинского хлеба значительно выше, чем кажется. По оценкам экспертов, убытки аграрного сектора в результате полномасштабной войны составляют около 84 млрд долларов. Речь идет о разрушенной инфраструктуре, потерю техники и урожая, нарушенную логистику, заминированные или временно оккупированные земли.
Украина уже потеряла до 20% посевных площадей, а более 5 млн гектаров остаются непригодными для использования из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Засевать поля и получать урожай на прифронтовых территориях – это о сохранении жизни в этих общинах. Это рабочие места, налоги в местные бюджеты. Но прежде всего это о стойкости и характере украинцев, об извечном праве выращивать и есть свой хлеб на своей земле,
– отмечает директор по коммуникациям Группы АГРОТРЕЙД Егор Подкидышев.
Поля Группы АГРОТРЕЙД расположены на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине и Полтавщине. Часть из них находится в прифронтовых регионах.
Почему именно "Запеклий"?
Когда мы с командой услышали об этом хлебе, то поняли, что в нем гораздо больше смыслов. Поэтому предложили концепт "Запеклого хлеба",
– рассказывает Ирина Метнева, основательница и креативный директор Vandog agency, которая стала креативным партнером проекта.
Ожесточенный, потому что обожженный огнем, как зерно и земля прифронтовых полей. Ожесточенный – это и о характере тех, кто в огне закалился и стал выносливее, сильнее. Это о людях, которые этот хлеб выращивают, несмотря на все.
"Запеклый хлеб" / Фото Группа АГРОТРЕЙД
Ощущение жара войны креативщики усилили визуальными образами и, собственно, впервые презентовали в Лондоне.
О событии и дальнейших планах
Событие было инициировано Группой АГРОТРЕЙД в партнерстве с UABeyond при креативной поддержке Vandog Agency.
Хлеб выпекали в местной пекарне Today Bread из украинской муки, по локальному рецепту, сознательно не меняя вкус. Идея заключалась в том, чтобы показать, что обычные вещи во время войны приобретают совсем другую ценность.
Чтобы получить привычный кусочек хлеба, украинцам приходится прилагать в разы больше усилий. Мы доносим это нативно через вкусовые ассоциации. Через неделю или две, просто откусив от привычного бутерброда, кто-то из гостей еще раз вспомнит о том вечере и войне, что до сих пор продолжается,
– объясняет Ирина Метнева.
Во время мероприятия состоялся благотворительный аукцион в поддержку Второго корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия", который держит оборону вблизи Купянска, где было выращено зерно для "Запеклого хлеба". Собранные средства направлены на поддержку подразделения.
Событие поддержала британская журналистка и автор книги Bread and War: A Ukrainian Story of Food, Bravery and Hope Фелисити Спектор. Среди гостей также был продюсер, лауреат BAFTA 2025 за короткометражный фильм "Камень, ножницы, бумага", Хайдер Ротшильд Хузир, который присоединился к благотворительному аукциону и приобрел футболку "Метод Хартии".
Важно! И креативщики, и аграрии верят, что Запеклый хлеб с поп-ап продукта благотворительных инициатив превратится в регулярный проект по сбору донатов. Даже имеют наработки, как адаптировать его для украинского рынка, а пока ищут партнеров. Ведь пока идет война, поддержка защитников должна стать естественной частью повседневной жизни, как и сам хлеб.
