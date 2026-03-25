Аграрии начали продавать пшеницу нового урожая
На украинском рынке растет активность в сегменте пшеницы нового урожая. По данным Spike Brokers, отдельные сделки уже заключаются на уровне около 225 долларов США за тонну за продовольственную пшеницу с содержанием белка 11,5% и 218 долларов США за тонну за фуражную.
Аграрии и крупные компании начали активнее использовать форвардные контракты, чтобы зафиксировать выгодные цены на будущие поставки.
Обратите внимание! В то же время физический рынок остается относительно стабильным и работает преимущественно в пределах ранее заключенных сделок. Текущие цены составляют 220–222 доллара США за тонну для продовольственной пшеницы и 213–215 долларов США за тонну для фуражной.
Аналитики объясняют, что биржевой сегмент быстрее реагирует на глобальные факторы, тогда как физический рынок меняется медленнее и зависит от тендеров и уровня конкуренции.
Важно! Экспорт пшеницы из Украины сейчас оценивается примерно в 388 тысяч тонн. Основные поставки направляются в Алжир, Египет, Израиль и Тунис, причем наибольшая доля приходится на североафриканское направление.
