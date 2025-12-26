Экспорт скота из Украины растет: какие страны купили больше всего

За 11 месяцев 2025 года Украина существенно нарастила экспорт живого крупного рогатого скота, увеличив как объемы, так и валютную выручку. В то же время поставки охлажденной и мороженой говядины оставались относительно стабильными, с незначительным ростом доходов.

Экспорт крупного рогатого скота в живом весе растет

Украина в январе – ноябре 2025 года экспортировала 17,33 тысячи тонн крупного рогатого скота (КРС) в живом весе (+23% к аналогичному периоду прошлого года), сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Сумма выручки составила 40,08 миллиона долларов (+49%).

Читайте также Подорожание до 50%: какие продукты станут не по карману в 2026 году

Отмечается, что в течение 11 месяцев 2025 года ключевыми направлениями экспорта КРС для украинских компаний были:

Ливан (85%),

Казахстан (8%),

Ливия (6,3%).

В то же время в этот период Украина отгрузила на внешние рынки 886 тонн охлажденной говядины (-0,2% к прошлогоднему показателю) на сумму 6,44 миллиона долларов (+16%). Ключевыми направлениями экспорта свежей говядины из Украины с начала 2025 года были Турция (65%), Грузия (17,5%), Иордания (7,6%), Азербайджан (7%) и Молдова (2,5%).

Экспорт мороженой говядины в январе – ноябре 2025 года составил 16,95 тысячи тонн (+1%) на сумму 71,84 миллиона долларов (+8%). С начала года крупнейшие партии мороженой говядины были отгружены в Азербайджан (35%), Китая (26%), Узбекистана (16%), Казахстана (7,8%) и Молдовы (6%).

После роста – спад: как изменились цены на курятину в конце года?