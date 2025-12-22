Какие цены на курятину в Украине?
Сейчас средние цены на куриную тушку опустились до 117,93 гривны за килограмм, что ниже на 1,7%, чем в октябре этого года, передает 24 Канал со ссылкой на данные Госстата.
Например, в октябре цена куриной тушки составила почти 120 гривен за килограмм. Но если сравнивать стоимость куриного мяса в годовом измерении, то цена существенно прибавила.
- Поэтому по сравнению с ноябрем 2024 года куриная тушка подорожала почти на 28% – тогда средняя стоимость мяса составляла 92,38 гривны за килограмм.
- Такую же динамику демонстрирует куриное филе, которое в ноябре этого года снизилось в цене почти на 2% – 224,52 гривны за килограмм против почти 229 гривны месяцем ранее. А за год филе подорожало еще ощутимее – на 31,3%, поднявшись со 171 гривны за килограмм.
Обратите внимание! Госстат рассчитывает данные без учета временно оккупированных территорий и регионов, где продолжаются или продолжались боевые действия.
Какой экспорт мяса за последний год?
Данные Государственной таможенной службы свидетельствуют о том, что в январе-ноябре 2025 года экспортировала более 403 тысяч тонн мяса и съедобных субпродуктов птицы – на 1,8% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период, передает UkrAgroConsult.
- Таким образом, в денежном выражении экспорт за 11 месяцев этого года вырос на 14,2% по сравнению с прошлым годом и достиг 1 миллиарда долларов.
- Основными покупателями мяса за 11 месяцев 2025 года были Нидерланды (24,1%), Великобритания (17,4%) и Саудовская Аравия (9,6%).
Какие цены закупки свинины в Украине?
В ноябре цена на свинину начали восстанавливаться после длительного падения из-за сезонных колебаний рынка. По данным ассоциации "Свиноводы Украины", средневзвешенная закупочная цена живца достигла 85,25 гривны за килограмм, что на 5,7% больше, чем неделей ранее.
Эксперты отмечают, что текущий рост котировок частично обусловлен повышенным спросом на товарные партии и активностью рынка. В то же время мнения производителей относительно дальнейшей динамики цен расходятся: одни прогнозируют медленный дальнейший рост, другие ожидают снижения из-за достаточного предложения живца и импорта более дешевого сырья.
В то же время в октябре и в начале ноября рынок свинины пережил значительное падение, но возвращение к повышению цен уже отмечают заготовители. Несмотря на сезонную волатильность, многие операторы рынка сейчас ориентируются на стабилизацию цен на живца свиней.