Какие цены на курятину в Украине?

Сейчас средние цены на куриную тушку опустились до 117,93 гривны за килограмм, что ниже на 1,7%, чем в октябре этого года, передает 24 Канал со ссылкой на данные Госстата.

Читайте также Подорожание до 50%: какие продукты станут не по карману в 2026 году

Например, в октябре цена куриной тушки составила почти 120 гривен за килограмм. Но если сравнивать стоимость куриного мяса в годовом измерении, то цена существенно прибавила.

Поэтому по сравнению с ноябрем 2024 года куриная тушка подорожала почти на 28% – тогда средняя стоимость мяса составляла 92,38 гривны за килограмм.

Такую же динамику демонстрирует куриное филе, которое в ноябре этого года снизилось в цене почти на 2% – 224,52 гривны за килограмм против почти 229 гривны месяцем ранее. А за год филе подорожало еще ощутимее – на 31,3%, поднявшись со 171 гривны за килограмм.

Обратите внимание! Госстат рассчитывает данные без учета временно оккупированных территорий и регионов, где продолжаются или продолжались боевые действия.

Какой экспорт мяса за последний год?

Данные Государственной таможенной службы свидетельствуют о том, что в январе-ноябре 2025 года экспортировала более 403 тысяч тонн мяса и съедобных субпродуктов птицы – на 1,8% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период, передает UkrAgroConsult.

Таким образом, в денежном выражении экспорт за 11 месяцев этого года вырос на 14,2% по сравнению с прошлым годом и достиг 1 миллиарда долларов.

Основными покупателями мяса за 11 месяцев 2025 года были Нидерланды (24,1%), Великобритания (17,4%) и Саудовская Аравия (9,6%).

Какие цены закупки свинины в Украине?