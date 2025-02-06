Непереоформлена земля після 1 січня 2025 року: що чекає на власників
- Термін оформлення невитребуваних паїв в Україні продовжено до 1 січня 2028 року через війну, що завадила багатьом громадянам вчасно оформити землю.
- Якщо до 2028 року пай не буде оформлено, ділянка перейде у комунальну власність громади як безхазяйне майно, яке не можна передавати у приватну власність протягом 7 років.
Раніше крайнім терміном оформлення невитребуваних паїв було 1 січня 2025 року. Але у 2024 році цей строк продовжили ще на три роки. Що це означає для власників, читайте далі.
Оформлення витребуваних паїв
У коментарі 24 Каналу Юрист Ігор Ясько зазначив, що раніше власники невитребуваних паїв повинні були оформити право власності до 1 січня 2025 року.
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Однак в Україні продовжили строк оформлення невитребуваних паїв до 1 січня 2028 року. Зараз таких ділянок налічується приблизно 104,4 тисячі. Це рішення ухвалили через війну, яка завадила багатьом громадянам вчасно оформити землю.
Власники невитребуваних паїв або їхні спадкоємці мають додаткові три роки для оформлення права власності на земельні ділянки. Якщо до 1 січня 2028 року це не буде зроблено, вони вважатимуться такими, що відмовилися від одержання ділянки. Процедура та ж сама, але до кінця року ще може щось змінитися
Це рішення стало відповіддю на виклики, пов'язані зі збройною агресією проти України, яка унеможливила своєчасне завершення оформлення землі багатьма громадянами.
Якщо не оформити пай до 2028 року
Якщо власник паю або його спадкоємець не оформить право власності вчасно, ділянка вважатиметься відмовленою та перейде у комунальну власність громади як безхазяйне майно.
Протягом 7 років після цього землю не можна передавати у приватну власність, окрім випадків повернення її законним власникам або їхнім спадкоємцям.
Закон також передбачає:
- продовження до 2026 року пілотного проєкту з внесення даних до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;
- відновлення з 7 лютого 2025 року обов’язкового підвищення кваліфікації для інженерів-землевпорядників, геодезистів і оцінювачів земель;
- закріплення земель під водними об’єктами загальнодержавного значення у державній власності;
- уточнення порядку використання коштів, отриманих від втрат сільськогосподарського виробництва.