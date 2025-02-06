Непереоформлена земля після 1 січня 2025 року: що чекає на власників

Раніше крайнім терміном оформлення невитребуваних паїв було 1 січня 2025 року. Але у 2024 році цей строк продовжили ще на три роки. Що це означає для власників, читайте далі.

Оформлення витребуваних паїв

У коментарі 24 Каналу Юрист Ігор Ясько зазначив, що раніше власники невитребуваних паїв повинні були оформити право власності до 1 січня 2025 року.

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Однак в Україні продовжили строк оформлення невитребуваних паїв до 1 січня 2028 року. Зараз таких ділянок налічується приблизно 104,4 тисячі. Це рішення ухвалили через війну, яка завадила багатьом громадянам вчасно оформити землю.

Ігор Ясько Керуючий партнер ЮК Winner Власники невитребуваних паїв або їхні спадкоємці мають додаткові три роки для оформлення права власності на земельні ділянки. Якщо до 1 січня 2028 року це не буде зроблено, вони вважатимуться такими, що відмовилися від одержання ділянки. Процедура та ж сама, але до кінця року ще може щось змінитися

Це рішення стало відповіддю на виклики, пов'язані зі збройною агресією проти України, яка унеможливила своєчасне завершення оформлення землі багатьма громадянами.

Якщо не оформити пай до 2028 року

Якщо власник паю або його спадкоємець не оформить право власності вчасно, ділянка вважатиметься відмовленою та перейде у комунальну власність громади як безхазяйне майно.

Протягом 7 років після цього землю не можна передавати у приватну власність, окрім випадків повернення її законним власникам або їхнім спадкоємцям.

Закон також передбачає: