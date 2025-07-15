Ціни ростуть попри збільшення пропозиції: скільки коштує кілограм часнику

Здебільшого ціни на овочі в Україні знижуються з приходом сезону їх збирання. Однак за минулий тиждень помітно здорожчав часник, хоч і настав сезон збору його врожаю.

Скільки коштує часник у липні?

Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.

Читайте також Кавуни, баклажани та часник у лідерах ринку: як змінились ціни на овочі та фрукти за тиждень

Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Вартість часнику на ринках приблизно відповідає тогорічному рівню. Наразі відпускні ціни від виробників складають приблизно 60 – 130 гривень за кілограм.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на часник у популярних мережах супермаркетів України: