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Агро 24 Ціни на продукти Ціни ростуть попри збільшення пропозиції: скільки коштує кілограм часнику
29 липня, 12:02
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Ціни ростуть попри збільшення пропозиції: скільки коштує кілограм часнику

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Ціни на часник в Україні зросли, навіть попри сезон збору врожаю.
  • Вартість часнику в супермаркетах варіюється від 99,90 до 159 гривень за кілограм.

Здебільшого ціни на овочі в Україні знижуються з приходом сезону їх збирання. Однак за минулий тиждень помітно здорожчав часник, хоч і настав сезон збору його врожаю.

Скільки коштує часник у липні?

Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.

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Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Вартість часнику на ринках приблизно відповідає тогорічному рівню. Наразі відпускні ціни від виробників складають приблизно 60 – 130 гривень за кілограм.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на часник у популярних мережах супермаркетів України:

  • АТБ 116,95 гривні за кілограм;
  • Сільпо 159 гривень за кілограм;
  • Auchan 124,90 гривні за кілограм;
  • Metro 99,90 гривні за кілограм;
  • Varus 124,90 гривні за кілограм;
  • Novus 119 гривень за кілограм.