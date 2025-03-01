Де дорожче пообідати: в Україні чи країнах ЄС

Після початку повномасштабної війни ціни в Україні сильно виросли. Зараз багато хто порівнює вартість страв у європейських та українських закладах.

Скільки доведеться витратити на обід в Україні та ЄС

Вартість обіду у закладі залежить від багатьох факторів, зокрема, розташування кафе, формату страви та навіть сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на NUMBEO.

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Скільки в середньому коштує обід у недорогому ресторані на 1 особу в деяких країнах ЄС зараз:

Німеччина – 15 євро – приблизно 656 гривень;

Італія – 15 євро – 656 гривень;

Іспанія – 14 євро – 612 гривень;

Австрія – 15 євро – 656 гривень;

Нідерланди – 19 євро – 830 гривень;

Болгарія – близько 7,8 євро – 341 гривня.

Найдешевше можна поїсти у Швеції, в середньому за 7 євро (близько 306 гривень). А от найбільше доведеться витратитись в:

Бельгії – приблизно 20 євро (874 гривні) коштує прийом їжі у закладі;

Люксембурзі – близько 20 євро (874 гривні).

Зверніть увагу! В Україні, для порівняння середня вартість обіду на одну особу – 300 гривень (приблизно 6,8 євро).