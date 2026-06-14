Зарплати в агросекторі: яку оплату праці пропонують у 2026 році

В Україні спостерігається серйозних дефіцит кваліфікованих працівників саме в аграрному секторі. Цьогоріч цей показник досягнув критичної точеи. Понад половина – 74% роботодавців– повідомляють про гостру нестачу працівників.

Які зарплати в агробізнесі у 2026 році в Україні

Зокрема, мобілізація скоротила кількість найбільш продуктивної категорії працівників, тобто чоловіків у віці 25 – 45 років, про що пише AgroReview.

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Крім мобілізації, вплинули також й такі фактори:

на ринок праці виходить рекордно мала кількість молоді;

багато досвідчених агрономів та інженерів виїхали за кордон або змінили сферу діяльності.

Лише у першому кварталі 2026 року українські роботодавці пропонували майже 148 тисяч вакансій у сільському господарстві. А закрити їм вдалося тільки 61 тисячу.

Серед найбільш затребуваних сьогодні спеціальностей – механізатори та оператори агродронів,

– йдеться у матеріалі.

На багато вакансій взагалі немає кандидатів. І це навіть попри додаткову допомогу від роботодавця. Наприклад, зарплата механізатора стартує від 25 тисяч гривень (але може сягати й 45 тисяч гривень). А додатково ще часто надають безкоштовне житло, харчування та паливо.

Зокрема, жінки все активніше обіймають посади механізаторів та операторів БПЛА. Їхня частка вже становить 25–30%. Як пише видання, професія оператора агродрона виникла всього два роки тому, але вже стала однією з найдефіцитніших. Навчання триває 1 – 3 місяці, а заробітна плата коливається в межах 20 000–35 000 грн.

Агрономія переживає відродження: сьогодні дипломований агроном із досвідом у точному землеробстві та системах захисту рослин може розраховувати на зарплату від 30 тисяч до 55 тисяч гривень,

– повідомили в AgroReview.

У зерновій логістиці та на елеваторах оператор початкового рівня може розраховувати на 13 тисяч гривень, тоді як керівник лабораторії – вже до 60 тисяч гривень.

Посада логіста зернового трейдера від 20 тисяч до 28 тисяч гривень (з перспективою до понад 50 тисяч гривень).

Фахівець із точного землеробства, який працює з GPS-картами, системами NDVI й платформами для управління полями, може розраховувати на стартову зарплату від 35 тисяч гривень.

Цікаво! Найперспективніший напрямок для молодих спеціалістів – це точне землеробство та робота із GPS-технікою.

Зокрема, зарплати на платформах з пошуку роботі вказують не завжди. Проте є винятки з правил.

Наприклад "Агроцентр-Україна" шукає агронома за 35 тисяч гривень.

Скриншот з сайту пошуку роботи

Серед вимог:

Вища профільна освіта агрономія.

Місце проживання в межах регіону Львівської області.

Знання технології вирощування та досвід вирощування культур: кукурудза, соняшник, пшениця озима, ріпак озимий.

Впевнений користувач ПК, MS Office.

Наявність водійських прав категорії В та досвіду водіння.

Ініціативність, здатність працювати в режимі багатозадачності.

Націленість на результат.

У цьому випадку людині обіцяють стабільну роботу та зарплату, а ще службовий автомобіль, оплату найманого житла та корпоративний мобільний зв’язок.

Трактористи, зокрема, можуть заробляти від 25 тисяч гривень – залежно від вимог вакансії.

Скриншот з сайту

Скриншот з сайту

Скриншот з сайту

На деяких подібних роботах людина також може отримати бронювання, про що вказано у вакансіях. Також деякі роботодавці можуть надавати перевагу ветеранам або надати роботу людині з інвалідністю.