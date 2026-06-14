Зарплати в агросекторі: яку оплату праці пропонують у 2026 році
В Україні спостерігається серйозних дефіцит кваліфікованих працівників саме в аграрному секторі. Цьогоріч цей показник досягнув критичної точеи. Понад половина – 74% роботодавців– повідомляють про гостру нестачу працівників.
Які зарплати в агробізнесі у 2026 році в Україні
Зокрема, мобілізація скоротила кількість найбільш продуктивної категорії працівників, тобто чоловіків у віці 25 – 45 років, про що пише AgroReview.
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Крім мобілізації, вплинули також й такі фактори:
- на ринок праці виходить рекордно мала кількість молоді;
- багато досвідчених агрономів та інженерів виїхали за кордон або змінили сферу діяльності.
Лише у першому кварталі 2026 року українські роботодавці пропонували майже 148 тисяч вакансій у сільському господарстві. А закрити їм вдалося тільки 61 тисячу.
Серед найбільш затребуваних сьогодні спеціальностей – механізатори та оператори агродронів,
– йдеться у матеріалі.
На багато вакансій взагалі немає кандидатів. І це навіть попри додаткову допомогу від роботодавця. Наприклад, зарплата механізатора стартує від 25 тисяч гривень (але може сягати й 45 тисяч гривень). А додатково ще часто надають безкоштовне житло, харчування та паливо.
Зокрема, жінки все активніше обіймають посади механізаторів та операторів БПЛА. Їхня частка вже становить 25–30%. Як пише видання, професія оператора агродрона виникла всього два роки тому, але вже стала однією з найдефіцитніших. Навчання триває 1 – 3 місяці, а заробітна плата коливається в межах 20 000–35 000 грн.
Агрономія переживає відродження: сьогодні дипломований агроном із досвідом у точному землеробстві та системах захисту рослин може розраховувати на зарплату від 30 тисяч до 55 тисяч гривень,
– повідомили в AgroReview.
- У зерновій логістиці та на елеваторах оператор початкового рівня може розраховувати на 13 тисяч гривень, тоді як керівник лабораторії – вже до 60 тисяч гривень.
- Посада логіста зернового трейдера від 20 тисяч до 28 тисяч гривень (з перспективою до понад 50 тисяч гривень).
Фахівець із точного землеробства, який працює з GPS-картами, системами NDVI й платформами для управління полями, може розраховувати на стартову зарплату від 35 тисяч гривень.
Цікаво! Найперспективніший напрямок для молодих спеціалістів – це точне землеробство та робота із GPS-технікою.
Зокрема, зарплати на платформах з пошуку роботі вказують не завжди. Проте є винятки з правил.
Наприклад "Агроцентр-Україна" шукає агронома за 35 тисяч гривень.
Скриншот з сайту пошуку роботи
Серед вимог:
- Вища профільна освіта агрономія.
- Місце проживання в межах регіону Львівської області.
- Знання технології вирощування та досвід вирощування культур: кукурудза, соняшник, пшениця озима, ріпак озимий.
- Впевнений користувач ПК, MS Office.
- Наявність водійських прав категорії В та досвіду водіння.
- Ініціативність, здатність працювати в режимі багатозадачності.
- Націленість на результат.
У цьому випадку людині обіцяють стабільну роботу та зарплату, а ще службовий автомобіль, оплату найманого житла та корпоративний мобільний зв’язок.
Трактористи, зокрема, можуть заробляти від 25 тисяч гривень – залежно від вимог вакансії.
Скриншот з сайту
Скриншот з сайту
Скриншот з сайту
На деяких подібних роботах людина також може отримати бронювання, про що вказано у вакансіях. Також деякі роботодавці можуть надавати перевагу ветеранам або надати роботу людині з інвалідністю.