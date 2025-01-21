Ціни на смородину в Україні будуть триматися на високому рівні

В Україні вже кілька років спостерігається доволі висока ціна на смородину. Однак Україна тимчасово втратила традиційні регіони споживання цієї ягоди, що може вплинути на збільшення експорту цієї ягоди

Що буде з цінами на смородину

Президент УПОА Тарас Баштанник під час семінару для виробників, переробників та експортерів у Молдові заявив, що останні кілька років спостерігається стабільно висока ціна на чорну смородину, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit.

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І принаймні в Україні зберігається стійкий попит на саджанці. У найближчі 2 – 3 роки це не вплине на ціни, доки плантація не вийде на плодоношення. Нині ринок споживання свіжої смородини в Україні не дуже великий. Тому що раніше 80% чорної смородини споживалося в самій країні в таких регіонах як Крим та Донбас. Це були традиційні регіони споживання такої ягоди. Їх тимчасово немає у складі України, тому експорт заморожених смородин збільшиться,

– говорить Тарас Баштанник.

За словами експерта, найближчі 2 роки прогноз щодо цін на чорну та червону смородину буде позитивним, проте потім, найімовірніше, ціни на заморожену смородину будуть падати. Причини такого спаду дуже прогнозовані, оскільки вирощування смородини, як і всіх сільгоспкультур, має циклічність, нагадав президент УПОА.

Чому тримається ціна на смородину

Тарас Баштанник зазначає, що цього року в Україні рекордна ціна на картоплю. Вона, за його словами, настільки велика, що вже ніхто й не пам'ятає, скільки картопля коштувала торік та роком раніше. Це означає, що наступного року пів країни буде засаджено картоплею: "її вирощуватимуть і будівельники, і криптовалютники".

Усе це прогнозується циклічністю вирощування тієї чи іншої культури. У малини цей цикл 4 – 5 років, а смородини 7 – 8. Пам'ятаю 2012 року ціна на смородину без упаковки була $3 за кілограм. І черга стояла. Але у 2017 році кілограм смородини коштував уже 4 гривні (20 центів),

– нагадує Баштанник.

Такі стрімкі коливання цін президент Української плодоовочевої Асоціації пов'язує з тим, що смородина має дуже низький поріг закладки плантацій. У порівнянні з іншими культурами, за його словами, смородина відносно дешева культура для закладки, а за бажання та правильного підходу, можна отримати практично повну механізацію всіх процесів, у тому числі й збирання, тому і виникло надвиробництво.

Потім, природно, частину цих плантацій почали розкорчовувати. Зокрема, у Польщі більшість замінили їх на жимолость. В Україні замінили яблуком, хто малиною чи суницею.