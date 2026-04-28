Витрати аграріїв зростають: наскільки подорожчає продукція у 2026 році

В Україні очікують суттєве зростання собівартості аграрної продукції у 2026 році. Основними причинами стануть подорожчання пального та добрив, що вже впливає на витрати фермерів.

Як може здорожчати собівартість агропродукції в Україні?

За різними оцінками, собівартість агропродукції може зрости до майже 20%, залежно від культури, хоча й аграрний ринок глобальний, а внутрішні ціни значною мірою залежать ще й від світової ціни. 24 Канал дізнався, наскільки може подорожчати собівартість виробництва основних сільськогосподарських культур та які чинник впливу стануть найсуттєвішими.

Економіст Олег Пендзин для 24 Каналу розповідає, що паливно-мастильні матеріали займають близько 30% витрат на весняні польові роботи. Водночас ще один дуже важливий напрямок, який суттєво впливає на собівартість аграрної продукції, – азотні добрива.

Олег Пендзин, керівник Економічного дискусійного клубу Річ у тім, що для їх виробництва природний газ є сировиною. Відповідно, зростання цін на природний газ, зокрема через ситуацію навколо Ормузької протоки, призвело до різкого подорожчання мінеральних добрив. Тому зараз є очікування, що собівартість виробництва справді зросте досить суттєво.

Втім Пендзин додає, що зараз мова йде саме про загальний обсяг видатків на гектар. А для того, щоб оцінити ймовірний відсоток зростання ціни на аграрну продукцію врожаю 2026 року потрібно знати врожайність на гектар.

Якщо припустити, що цьогоріч буде хороший врожай, то на одиницю продукції нормативна вартість витрат на гектар "розмажиться". Тобто є очікування щодо хорошої врожайності й, як наслідок, будуть непогані ціни,

– каже пан Олег.

Водночас вже лунають заяви Міжнародної організації продовольства про ризики продовольчих проблем у деяких регіонах світу, зокрема в країнах Африки та Латинської Америки.

Все через те, що незалежно від врожайності, очікується зростання цін на продовольство на світових ринках, що вплине на можливість бідних країн придбати продовольства для своїх громадян.

Важливо! Це, на думку Пендзина, певною мірою впливатиме і на ціни в Україні, але очікувати дефіциту продовольства всередині країни не варто

Що здорожчає найбільше?

Як зазначає для 24 Каналу керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин, цьогоріч варто очікувати, що собівартість виробництва основних сільськогосподарських культур зросте. Йдеться про діапазон до майже 20%, а найбільше зростання очікується для кукурудзи – орієнтовно 17%.

Світлана Литвин, керівниця аналітичного відділу УКАБ Серед ключових факторів подорожчання: паливо, добрива, засоби захисту рослин, оренда землі та витрати на персонал. Зокрема, дизель за рік зріс у ціні приблизно на 67%, що суттєво вплинуло на собівартість у всіх галузях. Але тут варто врахувати, що частина аграріїв мали заздалегідь куплене пальне.

Крім того, ще одне зростання витрат – добрива. Як каже Литвин, тут подорожчання може сягнути й до 29%. Вона додає, що це все через азотні добрива, вартість яких істотно зросла через події на Близькому Сході.

Цікаво! Також варто згадати й про засоби для захисту росли. Хоч вони зростають не так швидко, але все ж додали до вартості на 5% в середньому.

