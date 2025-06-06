Ціна на соняшник в Україні падає: що на це впливає

Ціни на соняшник в Україні протягом останнього тижня помітно знизились. Цьому посприяла ціла низка чинників як природного характеру, так і пов'язаних з особливостями на ринку.

Чому знизились ціни на соняшник

Покращення погодних умов для сівби ярих культур в Україні та Росії, а також необхідність пересіву частини пошкоджених заморозками та посухою посівів озимих збільшує прогнози площ сівби соняшника, повідомляє 24 Канал із посиланням на GrainTrade. Це посилює тиск на ціни соняшника нового та старого врожаю.

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Станом на 30 травня в Україні соняшником засіяно 4,73 мільйона гектар (4,9 мільйона гектар торік) або 93% від плану, а загалом площі сівби можуть сягнути 5,2 – 5,5 мільйона гектар.

В Росії станом на 27 травня соняшником засіяно 9,9 мільйона гектар або 91% запланованих площ, що на 1 мільйона гектар перевищує торішній показник. За прогнозами, площі сівби виростуть порівняно з минулим роком на 800 тисяч гектар до 10,8 мільйона гектар.

Зверніть увагу! В Україні протягом тижня ціни на соняшник з олійністю 50% знизились ще на 300 – 500 гривень за тонну до 25000 – 25800 гривень за тонну (528 – 545 доларів за тонну без ПДВ) з доставкою на завод на тлі зменшення кількості переробників, які продовжують закупівлі, оскільки частина великих заводів зупиняються для профілактики перед прийманням ріпаку.

Експортні ціни на соняшникову олію залишаються на рівні 1090 – 1110 доларів за тонну з доставкою до портів Чорного моря, але ціни попиту з боку європейських покупців знизилися до рівня 1140 – 1160 доларів за тонну DAP Греція або Македонія.

Цікаво! Падіння котирувань на соєву олію в Чикаго за тиждень на 5,8% до 1030 доларів за тонну (–4% за місяць) через невизначеність політики Адміністрації Трампа щодо планів по виробництву біопалива у США у 2026 році на тлі зниження цін на соєву олію у Південній Америці найближчим часом продовжить тиснути на ціни рослинних олій.