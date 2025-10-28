Вартість соняшника активно зростає: що підштовхує ціну

Ціни на насіння соняшника продовжує зростати швидкими темпами завдяки підвищенню попиту. Темпи збирання соняшника також прискорилися .

Соняшник почав дорожчати

Ціни на соняшник продовжували зростати, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Вартість отримує підтримку з боку високого попиту та на тлі подальшого зростання вартості соняшникової олії.

Ба більше, оцінки аналітиків щодо урожаю продовжували скорочуватися, а новини про погіршення якості олійної, зокрема, підвищення кислотності, надходили все частіше.

Зверніть увагу! Темпи збирання соняшнику протягом тижня прискорилося – станом на 23 жовтня обмолочено 82% від загальної площі до збирання при середній урожайності 18,5 центнера з гектара проти 94% роком раніше на цю ж дату при урожайності 20,6 центнера з гектара. Однак, на цьому тижні на більшості території країни знову очікують на дощі.

Загалом закупівельні ціни стартували від 27600 – 27700 гривень за тонну СРТ за базові показники якості та сягали 29000+ гривень за тонну СРТ за умови вмісту олії вище 50%.

Важливо! Після досить слабких продажів у попередній звітний період, переробники зазначали, що в цілому пропозиція соняшнику трохи зросла.

Українські аграрії продають сою переробникам через конкуренцію на світовому ринку