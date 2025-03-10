Експорт соняшникової олії з України впав до 8-річного мінімуму

На 1 березня експорт соняшникової олії з України сягнув 2,4 мільйона тонн. Цей показник на 24% менше порівняно з аналогічним періодом минулого сезону і найнижчий показник для цього періоду, починаючи з 2016/17 маркетингового року.

Експорт олії сильно впав

У лютому експорт соняшникової олії знизився порівняно із січнем на 14% до 325 тисяч тонн, що є найнижчим показником для цього місяця за останні 10 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на Grain Trade. Основними покупцями української олії залишилися країни ЄС, на які припало 54% загального експорту.

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Однак уперше за останні три сезони лідером серед імпортерів вітчизняної соняшникової олії стала Індія, яка придбала 417 тисяч тонн цієї продукції. Це у 5 разів перевищує показник аналогічного періоду минулого сезону.

Зверніть увагу! Загалом експорт олії залишається слабким, зазначають експерти. Серед причин вони назвали зокрема нестачу сировини та високу ціну на неї, а також нестабільність цін на олію.

Яка ситуація з виробництвом соняшника У 2024 році в Україні через аномальну посуху зібрали лише 10,2 мільйона тонн соняшнику (станом на кінець грудня) – це найгірший результат з 2014. У 2023 урожай становив 12,8 мільйона тонн.За даними найбільшого українського виробника соняшникової олії Kernel, переробні потужності України (20 мільйонів тонн) у поточному сезоні значно перевищили доступність сировини (врожай – 12,1 мільйона тонн). У 2024 році в Україні через аномальну посуху зібрали лише 10,2 мільйона тонн соняшнику (станом на кінець грудня) – це найгірший результат з 2014. У 2023 урожай становив 12,8 мільйона тонн.За даними найбільшого українського виробника соняшникової олії Kernel, переробні потужності України (20 мільйонів тонн) у поточному сезоні значно перевищили доступність сировини (врожай – 12,1 мільйона тонн).

Як змінились ціни на олію

Протягом тижня в Україні ціни на соняшникову олію знизилися на 5 – 10 доларів за тонну до 1110 – 1115 доларів за тонну із доставленням до портів Чорного моря на тлі падіння цін на пальмову та соєву олію та обвалу нафтових котирувань.

Водночас переробники утримують закупівельні ціни на соняшник з олійністю 50% на високому рівні 26500 – 27500 гривень за тонну з доставленням на завод, сподіваючись на відновлення цін на олію в другій половині сезону.

Важливо! На думку експертів, початок збирання соняшнику та збільшення пропозиції соняшникової олії з Аргентини у найближчі місяці може закрити потреби імпортерів, особливо з Індії. Це "обмежить потенціал для зростання цін у короткостроковій перспективі".