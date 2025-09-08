Укр Рус
8 вересня, 15:26
Зеленський підписав закон про соєво-ріпакові правки

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, який включає "соєво-ріпакові правки" для підтримки вітчизняної переробки та включає зміни до Податкового кодексу.
  • Законопроєкт передбачає введення експортного мита на ріпак та сою в розмірі 10% та створення фонду підтримки товаровиробників, що є частиною компромісу від аграрного комітету.

Володимир Зеленський підписав закон, що містить так звані "соєво-ріпакові правки". Відповідний законопроєкт був ухвалений Радою ще у середині липня.

Президент підписав соєво-ріпакові правки

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157 про внесення змін до Податкового кодексу у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", повідомляє 24 Канал із посиланням на Верховну Раду. Цей законопроєкт містить і положення про соєво-ріпакові правки.

Законопроєкт підписаний у вівторок, 2 вересня. Після підписання закону Президентом, він набирає чинності наступного дня після офіційного опублікування в газеті "Голос України" та у Відомостях Верховної Ради України. Його мають опублікувати протягом 15 днів.

Законопроект 13157, що містить так звані "соєві правки", спрямовані на підтримку вітчизняної переробки підписаний. Вітаю!!!, 
– написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Важливо! Законопроєкт включав 2 правки, які стосуються експорту олійних. Перша – безпосередньо по миту на олійні. Друга правка стосується створення фонду підтримки товаровиробників. Це компроміс, якого вимагав аграрний комітет, щоб підтримати "соєво-ріпакові" правки.

Верховна Рада проголосувала за соєво-ріпакові правки ще у середині липня

  • Верховна Рада України 16 липня ухвалила законопроєкт №13157 із соєво-ріпаковими правками, які передбачають введення експортного мита на ріпак та сою.
  • Законопроєкт також передбачає створення фонду підтримки товаровиробників як частину компромісу, запропонованого аграрним комітетом.
  • Перша правка безпосередньо передбачає введення експортного мита на ріпак та сою в розмірі 10% з 1 числа за місяцем прийняття закону.
  • Друга правка стосується створення фонду підтримки товаровиробників. Це компроміс, якого вимагав аграрний комітет, щоб підтримати "соєво-ріпакові" правки.