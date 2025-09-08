Зеленський підписав закон про соєво-ріпакові правки
- Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, який включає "соєво-ріпакові правки" для підтримки вітчизняної переробки та включає зміни до Податкового кодексу.
- Законопроєкт передбачає введення експортного мита на ріпак та сою в розмірі 10% та створення фонду підтримки товаровиробників, що є частиною компромісу від аграрного комітету.
Володимир Зеленський підписав закон, що містить так звані "соєво-ріпакові правки". Відповідний законопроєкт був ухвалений Радою ще у середині липня.
Президент підписав соєво-ріпакові правки
Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157 про внесення змін до Податкового кодексу у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", повідомляє 24 Канал із посиланням на Верховну Раду. Цей законопроєкт містить і положення про соєво-ріпакові правки.
Читайте також 3 найбільші імпортери основних олійних та зернових культур України
Законопроєкт підписаний у вівторок, 2 вересня. Після підписання закону Президентом, він набирає чинності наступного дня після офіційного опублікування в газеті "Голос України" та у Відомостях Верховної Ради України. Його мають опублікувати протягом 15 днів.
Законопроект 13157, що містить так звані "соєві правки", спрямовані на підтримку вітчизняної переробки підписаний. Вітаю!!!,
– написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Важливо! Законопроєкт включав 2 правки, які стосуються експорту олійних. Перша – безпосередньо по миту на олійні. Друга правка стосується створення фонду підтримки товаровиробників. Це компроміс, якого вимагав аграрний комітет, щоб підтримати "соєво-ріпакові" правки.
Верховна Рада проголосувала за соєво-ріпакові правки ще у середині липня
- Верховна Рада України 16 липня ухвалила законопроєкт №13157 із соєво-ріпаковими правками, які передбачають введення експортного мита на ріпак та сою.
- Законопроєкт також передбачає створення фонду підтримки товаровиробників як частину компромісу, запропонованого аграрним комітетом.
- Перша правка безпосередньо передбачає введення експортного мита на ріпак та сою в розмірі 10% з 1 числа за місяцем прийняття закону.
- Друга правка стосується створення фонду підтримки товаровиробників. Це компроміс, якого вимагав аграрний комітет, щоб підтримати "соєво-ріпакові" правки.