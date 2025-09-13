Іноді буває так, що документи на спадкування землі з якихось причин втрачаються. У таких випадках законодавство передбачає чітку послідовність дій для їхнього відновлення.

Як перевірити право власності на землю?

Свідоцтво про право на спадщину – це нотаріальний документ, що підтверджує ваше право власності, зокрема на земельну ділянку, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Але навіть якщо ви його загубили, ваше право не втрачається (стаття 1297 Цивільного кодексу України).

Перевірте реєстрацію у Державному реєстрі речових прав (ДРРП). Якщо земельна ділянка вже зареєстрована на вас – витяг із ДРРП має таку ж юридичну силу, як і втрачене свідоцтво.

Як її перевірити:

Через нотаріуса;

Через ЦНАП;

Через онлайн-сервіси Мін’юсту (реєстр прав) або портал Дія.

Як діяти, якщо право на землю ще не зареєстроване?

Якщо право ще не зареєстровано в ДРРП або потрібен дублікат свідоцтва, можна отримати дублікат у нотаріуса, який видавав оригінал (ст. 8 Закону "Про нотаріат").

Що для цього потрібно:

Заява про втрату;

Паспорт, ІПН;

Дані про спадкову справу (ПІБ спадкодавця, рік смерті, адреса відкриття спадщини);

Якщо у спадковій справі був інший нотаріус – уточнити, де вона зараз зберігається (у державному нотаріальному архіві або у правонаступника).

Що ще треба знати:

Свідоцтво може бути відновлене лише тим нотаріусом, хто його видавав, або його правонаступником (якщо нотаріус припинив діяльність).

Якщо видача дубліката неможлива (нотаріус помер, справу втрачено) – можливе звернення до суду для встановлення факту прийняття спадщини (ЦПК, гл. 6).

Зверніть увагу! Після оформлення спадщини обов’язково зареєструйте право на землю в ДРРП. Інакше документ є, а в реєстрі – порожньо. Це часто стає проблемою при продажі чи оренді.

