В Угорщині зафіксували новий спалах небезпечної хвороби тварин

На території Угорщини зафіксували вже другий спалах ящура протягом останнього часу. У зону ризику зараження потрапили тисячі корів.

Спалахи ящуру виявили в Угорщині

В Угорщині підтвердили другий спалах ящуру на фермі, де утримують понад 3 тисячі молочних корів, у районі Дьйор-Мошон-Шопрон неподалік від кордону з Австрією, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes. Обмежувальна зона радіусом 10 кілометрів навколо осередку хвороби частково охоплює й територію Австрії.

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Перші клінічні ознаки захворювання зафіксували 25 березня, після чого лабораторія Національного управління безпеки харчового ланцюга Угорщини підтвердила випадок ящуру.

Як протидіють хворобі

Для запобігання подальшому поширенню вірусу ветеринарні служби оперативно розпочали екстрену вакцинацію худоби в господарстві. Також вирішено вибірково вибракувати поголів'я.

Окрім цього, на території районів Дьйор і Мошонмадяровар на 72 години було запроваджено суворі обмеження на переміщення сприйнятливих до вірусу ящуру видів тварин. Заборонено випас худоби, а перевезення дозволено лише для забою на бойнях і лише для тварин, які походять з-за меж обмежувальної зони.

Зверніть увагу! Триває епідеміологічне розслідування, особливу увагу приділено контактним фермам, що могли мати зв'язок із осередком інфекції. На 26 березні ветеринарні служби протестували 415 ферм Угорщини – всі результати виявилися негативними.