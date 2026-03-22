Штрафи сягають десятків тисяч: як карають за незаконно спиляне дерево
- Незаконна порубка дерев передбачає штрафи від 510 до 15 300 гривень залежно від порушника та характеру порушення.
- За спиляні новорічні дерева штрафи можуть сягати від 599 до 4 132 гривень залежно від місця порушення.
За незаконну вирубку дерев в Україні передбачені штрафи. Покарання залежить від обставин порушення, розміру дерева та його виду.
Який штраф доведеться заплатити за спиляне дерево?
Про те, у скільки обійдеться незаконно зрубане дерево, йдеться в Кодексі про адміністративні правопорушення.
Дивіться також Чи можна рубати дрова у парках чи біля річок: що говорить законодавство
Так, незаконна порубка, пошкодження або знищення лісових культур та саджанців загрожує людині штрафом. Для громадян – від 510 до 1 020 гривень. Якщо ж винним буде посадовець – сума штрафу буде від 2 550 до 5 100 гривень.
Як зазначає se.forest.gov.ua за повторне таке порушення штраф буде більшим. Для громадян 1 020 – 1 530 гривень та для посадових осіб 10 200 – 15 300 гривень.
За іншою статтею знищення зелених насаджень, окремих видів дерев за межами населеного пункту та в його межах, що не віднесені до лісового фонду теж має штраф для порушників. Йдеться про 170 – 510 гривень для громадян та 510 – 850 гривень для посадовців чи підприємців.
Зокрема, крім штрафів за спиляні дерева, порушник має відшкодувати збитки. Їх визначають за діаметром дерев.
- Так якщо діаметр стовбура зрубаного дерева до 14 сантиметрів – додаткове відшкодування складе 534,55 гривні.
- Для діаметра 22,1 – 26 сантиметрти – 4 855,61 гривні.
Найбільше відшкодування треба віддати за дерева з діаметром 46,1 – 50 сантиметрів – 22 038,11 гривні.
Що відомо про штрафи для спиляних новорічних дерев?
Водночас, як зазначає пресслужба КМДА, окрема загроза спилювання існує в передноворічний період. Стосується це хвойних рослин. Саме тому на вирубку таких дерев введені окремі штрафи, які залежать від розміру дерева. Якщо зрубати ялинку:
- у лісі – штраф від 599 до 2 709 гривень.
- у межах міста або населеного пункту – штраф від 1 152 гривень до 1 852 гривень.
- у межах територій та природно-природно заповідних фондів – від 908 до 4 132 гривень.
Що ще потрібно знати дерева та догляд за ними?
Щоб не залишитись без врожаю, навесні варто обробляти дерева у 4 етапи, які стануть комплексним захистом. Зокрема потрібно використовувати спеціальні препарати на основі міді чи заліза.
Також треба подбати про правильну обрізку дерев, щоб не нашкодити рослинам. Загалом існує 3 сприятливі періоди: початок березня, кінець березня та початок квітня, травень-червень.