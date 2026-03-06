Чи можна пиляти дерева, які ростуть на вашому подвір'ї без дозволу

Доволі часто дерева, які росли у дворі і всохли від старості чи хвороб люди пиляють на дрова. Однак, в окремих випадках треба знати, чи можна це робити, не маючи спеціального дозволу.

Чи можна зрізати дерево у своєму дворі?

У дворах багатоквартирних будинків пиляти дерева не можна, адже прибудинкова територія – це не приватна власність людини, повідомляє Бердичівська міська рада. Територія навколо таких будинків належить всій громаді.

Дивіться також Російська лісозаготівля летить у прірву: що добиває "скрєпну" галузь

Громада натомість зазвичай погоджується, що кожен вільно та безоплатно користується цією територією за умови дотримання Правил благоустрою. Кожна громада розробляє такі правила для себе індивідуально.

Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, або якщо навіть ця ділянка не приватизована, але там є будинок чи господарські споруди, тобто земельна ділянка є присадибною буквально – рішення про видалення дерева приймає сам власник. На свій розсуд він вирішує, що йому вирощувати на земельній ділянці і чи пиляти дерева, що там ростуть.

Зверніть увагу! У такому разі власнику чи власниці не потрібно звертатися до будь-яких органів за дозволом.

Не викидайте та не спалюйте: що робити з гілками після обрізання дерев?