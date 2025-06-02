Які правові ризики суборенди земельної ділянки існують
- Суборенда земельної ділянки дозволена за згодою орендодавця, але існують ризики, такі як відсутність згоди, недотримання строку та реєстраційні проблеми.
- Для захисту сторін рекомендується оформлювати письмову згоду, контролювати реєстрацію та уточнювати умови в договорі.
Здебільшого власники землі в Україні здають свої паї в оренду фермерам. Однак іноді трапляються випадки, коли орендар здає землю у суборенду.
Що йдеться у законодавстві про суборенду
Суборенда передбачає передачу орендарем (основним користувачем землі) земельної ділянки у тимчасове користування іншій особі – суборендарю, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". За законом, це допустимо, але лише за згодою орендодавця, якщо інше не передбачено самим договором оренди.
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У частині 2 статті 8 Закону "Про оренду землі" йдеться, що: "Передача земельної ділянки в суборенду допускається лише за письмовою згодою орендодавця, якщо інше не передбачено договором оренди".
Зверніть увагу! Суборендар має ті ж права та обов'язки, що й орендар, але він не може передавати ділянку далі (субсуборенда заборонена, якщо інше прямо не передбачено).
Які правові ризики суборенди існують
- Відсутність згоди орендодавця. Суборенда буде визнана недійсною. Це може потягнути за собою штрафи та судові спори.
- Недотримання строку дії. Суборенда не може бути довшою, ніж основний договір оренди. Після припинення основного договору суборенда автоматично припиняється.
- Реєстраційні проблеми. Уклавши договір суборенди, необхідно внести зміни до Державного реєстру речових прав. Інакше суборендар не зможе захистити свої права в суді.
- Порушення цільового призначення землі. Якщо суборендар використовує землю не за цільовим призначенням, відповідальність несе і він, і орендар.
- Ризики подвійної передачі. Якщо орендар уклав кілька суборенд на одну і ту ж ділянку – це підстава для судового спору.
Як захистити сторони суборенди
Орендарю:
- Отримайте письмову згоду орендодавця (якщо це не передбачено наперед в договорі).
- Укладіть суборенду в письмовій формі із чітким описом меж, цільового використання та строку.
- Проконтролюйте реєстрацію договору.
Суборендарю:
- Перевірте реєстрацію основного договору оренди.
- Вимагайте копію згоди орендодавця або витяг з договору, який це дозволяє.
- Укладайте суборенду на строк не довший, ніж основний договір.
Орендодавцю (власнику землі):
- Закріпіть у договорі оренди умови суборенди: чи дозволена вона, і за яких умов.
- Включіть контрольні механізми: обов'язок повідомлення, право перевірки.
Важливо! Суборенда є легальним, але ризикованим інструментом, особливо для агросектору чи забудовників. Правильно оформлений суборендний договір із усіма дозволами та реєстрацією – це запорука спокою для кожної зі сторін.