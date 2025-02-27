У яких областях українці можуть отримати гроші на купівлю дров

Доволі значна частина українських домоволодінь під час опалювального сезону обігрівається за допомогою дров. Для частини українців від держави передбачені субсидії для купівлі дров.

Де в Україні виплачують гроші на придбання дрів

У 2024 році Агентство ООН у справах біженців виділило гроші на фінансування програми з надання певним категоріям населення грошової допомоги на зимовий період, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної політики України. Загалом бюджет програми становить 37 мільйонів доларів.

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Програма допомоги передбачає одноразову виплату у розмірі 21 000 гривень на придбання твердого побутового палива для вразливих домогосподарств таких областей:

Чернігівської,

Сумської,

Харківської,

Луганської,

Донецької,

Запорізької,

Дніпропетровської,

Херсонської,

Миколаївської.

Допомогу повинні отримати понад 20 тисяч домогосподарств, які пройшли ідентифікацію. Виплати надходять з жовтня 2024 року.

Кому можна подаватись та куди звертатись для отримання допомоги

Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців з вразливих категорій, які найбільше потребують такої підтримки. Додаткова виплата надаватиметься громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період. Проєкт діятиме протягом кількох місяців. Українці вже могли отримати виплати до кінця грудня 2024 року.