Где в Украине выплачивают деньги на приобретение дров

В 2024 году Агентство ООН по делам беженцев выделило деньги на финансирование программы по предоставлению определенным категориям населения денежной помощи на зимний период, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины. В целом бюджет программы составляет 37 миллионов долларов.

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Программа помощи предусматривает единовременную выплату в размере 21 000 гривен на приобретение твердого бытового топлива для уязвимых домохозяйств таких областей:

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Запорожской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Николаевской.

Помощь должны получить более 20 тысяч домохозяйств, которые прошли идентификацию. Выплаты поступают с октября 2024 года.

Кому можно подаваться и куда обращаться для получения помощи

Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий, которые больше всего нуждаются в такой поддержке. Дополнительная выплата будет предоставляться гражданам, которые получают жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период. Проект будет действовать в течение нескольких месяцев. Украинцы уже могли получить выплаты до конца декабря 2024 года.