США зняли санкції з російських суден: серед них – причетне до викрадення українського зерна

США зняли санкції з трьох російських суден, серед яких – судно, пов'язане з вивезенням українського зерна. Це рішення вже викликало резонанс через участь одного з кораблів у перевезенні агропродукції з окупованих територій.

США виключили судна Росії із санкційного списку

Міністерство фінансів США ухвалило рішення виключити з санкційного списку три російські судна. Відповідне рішення оприлюднило Управління контролю за іноземними активами США (OFAC).

Йдеться про контейнеровози Fesco Moneron, Fesco Magadan, а також вантажне судно Sv Nikolay. Водночас особливу увагу, повідомляє УП, привернуло саме судно Sv Nikolay.

За даними української розвідки, цей корабель раніше використовувався для вивезення агропродукції з тимчасово окупованих територій України. Зокрема, судно неодноразово заходило до портів, звідки транспортувало зерно до Туреччини.

Важливо! Таким чином, виключення судна із санкційного списку може викликати додаткові питання щодо контролю за перевезенням української агропродукції та дотримання санкційної політики.

