Кава дорожчає: світові ціни злетіли через конфлікт на Близькому Сході

Світові ціни на каву різко зросли на тлі геополітичної напруги та проблем із логістикою. Експерти попереджають: ринок залишається нестабільним через обмежені запаси та дороге транспортування.

Геополітика та логістика підштовхують ціни на каву

Світові ціни на каву сорту арабіка демонструють суттєве зростання на біржах у Нью-Йорку, повідомляє Bloomberg. Однією з ключових причин стала напружена ситуація на Близькому Сході, яка впливає на глобальні логістичні маршрути.

Незважаючи на певне зниження ризиків через перемир'я навколо Ірану, стратегічно важливий енергетичний коридор – Ормузька протока – залишається фактично заблокованим. Це підтримує високі ціни на нафту, що напряму збільшує витрати на транспортування аграрної продукції.

Аналітики зазначають, що вплив конфлікту поширюється не лише на каву, а й на інші товари, зокрема какао та цукор. Додатковим фактором є скорочення запасів як арабіки, так і робусти, що посилює тиск на ринок.

Обмежена пропозиція та новий урожай: чого чекати далі?

Ф'ючерси на арабіку зросли майже на 4,7% – це найбільший стрибок за останні два тижні. Основна причина – поєднання високих логістичних витрат і зменшення доступності кавових зерен на ринку.

Кава є ресурсом із високою залежністю від транспортування: зерна перевозять із внутрішніх регіонів до портів, що робить галузь особливо чутливою до змін вартості пального.

Водночас найбільший експортер арабіки – Бразилія – невдовзі розпочне збір нового врожаю, що може збільшити пропозицію. Проте наразі експорт стримується через зміцнення національної валюти та обмежені запаси, що не дозволяє швидко стабілізувати ціни.

Кава дорожчає: що відбувається на світовому ринку?