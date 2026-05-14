Один із найбільших виробників цукру закрив експорт: ринок готується до дефіциту

Індія тимчасово припинила експорт цукру, щоб захистити внутрішній ринок на тлі скорочення виробництва та ризиків слабкого мусону. Рішення одного з найбільших виробників цукру у світі може суттєво вплинути на глобальні ціни та торгівельні потоки.

Індія обмежила експорт цукру через побоювання дефіциту

Уряд Індії офіційно заборонив експорт цукру більш ніж на чотири місяці, повідомляє Bloomberg. Обмеження діятимуть до 30 вересня 2026 року, за винятком окремих партій, які вже перебувають у процесі відвантаження.

Дивіться також Бразилія готується до стрибка експорту: що змінить угода Меркосур з ЄС

Таке рішення влада пояснює необхідністю зберегти достатні запаси на внутрішньому ринку. Напередодні індійська асоціація виробників цукру та біоенергії знизила прогноз виробництва у сезоні 2025/26 до 32 мільйонів тонн проти раніше очікуваних 32,4 мільйона тонн.

Додатковий тиск на ринок створюють погодні ризики. Наступний урожай, який стартує восени, може постраждати через слабший за норму сезон мусонів. Синоптики також попереджають про вплив кліматичного явища Ель-Ніньйо.

На ринок впливають і дорогі добрива та біопаливо

Ситуацію ускладнює й зростання світових цін на добрива. Індія залишається одним із найбільших імпортерів цієї продукції, а подорожчання пов'язують, зокрема, із війною на Близькому Сході.

Попри те, що ще у квітні уряд не планував обмежувати зовнішні продажі цукру, тепер позицію переглянули. Аналітики зазначають, що це може скоротити індійський експорт у поточному сезоні приблизно до 700 тисяч тонн замість очікуваних 1,2 мільйона тонн.

Крім того, війна в Ірані стимулювала попит на біопаливо, для виробництва якого у низці країн використовують цукор. Це також підтримує світові ціни на солодкий продукт.

Аналітики очікують посилення цін на світовому ринку

На початку 2026 року світовий ринок цукру мав значні запаси, а біржові котирування у Нью-Йорку навіть опускалися до мінімуму за п'ять років. Проте з того часу ціни вже відіграли близько 15%.

Керівник компанії MEIR Commodities India Ltd Рахіл Шайх вважає, що нова заборона Індії може суттєво вплинути на глобальну торгівлю.

Це рішення, ймовірно, обмежить світові поставки цукру та підтримає ціни на тлі прогнозів глобального дефіциту у сезоні 2026/27,

– зазначив він.

Індія останніми роками вже неодноразово втручалася у ринок цукру через слабкі врожаї. Після невдалого сезону 2022/23 країна запроваджувала експортні квоти, а нинішнє рішення стало черговим кроком для стабілізації внутрішнього ринку.

В ЄС проти цукру з України: різко скорочується виробництво та експорт

Водночас в Україні ситуація протилежна, адже вітчизняним виробникам не вистачає об'ємів експорту, щоб продати всю свою продукцію. Крім того, ЄС відмовляється від цукру з України.

Україна скорочує виробництво цукру через обмеження торгівлі та проблеми з експортною логістикою, очікується зниження виробництва на 26,3% у 2025–2026 роках.

Експорт цукру зменшився на 14,2% у 2024–2025 роках, основні ринки збуту – Африка та Близький Схід, очікується подальше падіння до 505 тисяч тонн.

Внутрішнє споживання також знижується. Якщо до повномасштабної війни українці споживали близько 1,1 мільйона тонн цукру на рік, то в сезоні 2025–2026 цей показник може скоротитися до 0,9 мільйона тонн. Головною причиною є зменшення чисельності населення та зміни в структурі попиту.