Іспанія втратила першість: хто тепер найбільший експортер цитрусових у світі

Південна Африка досягла історичного результату на світовому ринку цитрусових, випередивши Іспанію за обсягами експорту. Водночас новий сезон для галузі залишається непростим через погодні катаклізми та торговельні ризики.

Південна Африка вперше очолила світовий рейтинг експортерів цитрусових, обійшовши Іспанію, повідомляє FreshFruitPortal. Такий результат зафіксували підсумки експортного сезону 2025 року, за який країна поставила на зовнішні ринки 204 мільйони коробок цитрусових.

У галузі називають це досягнення історичним. Керівник Citrus Growers' Association Бойцоко Нтшабеле підкреслив, що успіх став можливим завдяки спільній роботі виробників, держави та логістичних компаній.

"Це визначне досягнення для всієї галузі", – наголосив він, додавши, що важливу роль відіграли відкриття ринків збуту та стабільна робота портової інфраструктури.

Іспанія втратила позиції через погодні проблеми

На тлі успіху Південної Африки Іспанія переживає складний період. Останні роки країна стикається з погодними аномаліями та виробничими труднощами, які суттєво скоротили потенціал цитрусового сектору.

Наприкінці 2025 року іспанська галузь оприлюднила найнижчий прогноз виробництва за останні 16 років. Через це виробники навіть закликали владу запровадити своєрідний "план Маршалла" для підтримки фермерських господарств.

Сильний сезон у Південній Африці забезпечує безперервні поставки фруктів у міжсезоння для північних ринків,

– пояснив Нтшабеле.

У Південній Африці наголошують, що їхня присутність на ринку доповнює постачання для країн Північної півкулі, де цитрусові мають сезонний характер виробництва.

Новий сезон обіцяє стабільність, але викликів не бракує

Попри рекордні показники, перспективи сезону 2026 року залишаються неоднозначними. Citrus Growers' Association оновила прогноз експорту до 209,5 мільйона коробок, що лише на 0,04% більше попередніх оцінок.

Оптимізм виробників стримують серйозні проблеми. Серед ключових ризиків – торговельні труднощі на Близькому Сході та масштабні повені у провінціях Західний і Східний Кейп, де зосереджене цитрусове виробництво.

Особливо постраждали фермери долини Гамтус, які зазнали значних збитків через негоду. Водночас у галузі переконані, що накопичений досвід дозволить пройти й нинішні випробування.

"Ми вже не раз доводили, що здатні долати труднощі", – заявив очільник асоціації, коментуючи наслідки стихії для сектору.

Світ може залишитися без дешевого апельсинового соку: що сталося у Бразилії?

На тлі успіхів ПАР в експорті цитрусових у Бразилії справи йдуть досить погано через хворобу, що заражає апельсинові дерева.

Очікується зниження врожаю апельсинів у Бразилії на 13% у сезоні 2026 – 2027 років, що вплинуло на зростання цін на ф'ючерси апельсинового соку.

Хвороби та спека знижують врожайність апельсинів у Бразилії, що може призвести до подальшого скорочення світових поставок апельсинового соку.

Світовий ринок апельсинового соку вже кілька років стикається зі скороченням пропозиції через проблеми у Бразилії та американському штаті Флорида. Водночас ослаблення глобального попиту та зміни споживчих звичок частково стримували подальше зростання цін після рекордних показників 2024 року.