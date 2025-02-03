Фермери в ЄС обурюються через нові тарифи на російські добрива

Європейська комісія запровадила тарифи на російські добрива, сподіваючись досягти одразу трьох цілей. Втім, фермери вважають, що нові тарифи на добрива можуть призвести до фінансової кризи.

Нові тарифи для Росії

Нові тарифи мали б перекрити фінансові потоки Москви, які підтримують військову агресію, підтримати європейських виробників та уникнути подорожчання добрив, щоб не загострювати ситуацію серед фермерів, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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Фермерські організації тим часом закликають Брюссель скасувати мита на імпорт добрив із неросійських країн, щоб компенсувати потенційний дефіцит і зростання цін. Без таких заходів, попереджають аграрії, фермери ЄС можуть зазнати "катастрофічного" фінансового удару.

На їхню думку, план Єврокомісії не гарантує, що європейські виробники зможуть достатньо швидко збільшити виробництво, щоб компенсувати дефіцит добрив.

Цікаво! Обережний підхід до тарифів і багаторічний перехідний період може виявитися неефективним. За оцінкою Politico, він може не завдати серйозного удару по російських доходах, залишити європейських виробників без достатньої підтримки, а також підняти витрати для фермерів, які покладаються на дешеві добрива з Росії.

Що кажуть фермери

Головні фермерські організації ЄС Copa і Cogeca попереджають, що введення нових тарифів на російські добрива може підвищити витрати фермерів у наступному сезоні. Це створить додатковий тиск на аграрний сектор, який вже перебуває у складному становищі.

Брюссель наполягає, що поступове підвищення тарифів на російські добрива з 40 до 430 євро за тонну протягом трьох років допоможе послабити військову економіку Росії та водночас зміцнити "стратегічну автономію" ЄС.

До слова! Однак критики вважають ці заходи надто запізнілими та недостатньо жорсткими, щоб кардинально змінити ситуацію. Вони наголошують, що навіть після введення тарифів російські добрива продовжать надходити до ЄС щонайменше до 2026 року.