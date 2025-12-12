Ціни на тепличні огірки зненацька почали падати: що відбувається на ринку України

Для усіх вже за правило те, що фрукти та овочі у магазинах взимку починають дорожчати з об'єктивних причин. Однак тепличні огірки наразі ламають всі шаблони: ціни на них почали несподівано знижуватись.

Чому падають ціни на огірки?

Цього тижня в Україні почали знижуватись відпускні ціни на огірки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Продавці називають цей крок вимушеним заходом, оскільки попит на тепличні овочі залишає бажати кращого, що абсолютно нетипово для цього сегменту ринку у першій декаді грудня.

На сьогодні тепличні огірки надходять у продаж по 90 – 120 гривень за кілограм (2,13 – 2,84 долара за кілограм), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Таку цінову ситуацію оператори ринку пов'язують із тим фактом, що гуртові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту у роздробі. У результаті, на складах компаній вже накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої поступово погіршується.

Але при цьому, тепличні огірки в Україні на цю мить все ж таки коштують у середньому на 13% дорожче, ніж в аналогічний торішній період. Варто зазначити, що більшість операторів ринку цю ситуацію вважають тимчасовою, і не виключають, що вже наступного тижня зростання цін у цьому сегменті може знову відновитися.

