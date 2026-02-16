Українські тепличники продають огірки нового обігу: які наразі ціни на ринку

В Україні стартував масовий продаж тепличних огірків нового обігу, однак обсягів поки недостатньо для покриття попиту. Це дозволяє виробникам утримувати відносно високі ціни на продукцію.

У продаж йдуть огірки з теплиць нового врожаю

Минулого тижня одразу кілька тепличних комбінатів України розпочали продаж огірків нового обігу, повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Окремі партії місцевих овочів з'явилися на ринку ще наприкінці минулого тижня, а зараз продукція вже активно надходить у продаж.

Водночас учасники ринку зазначають, що нинішніх обсягів поки недостатньо, щоб повністю задовольнити попит покупців, що дає змогу продавцям утримувати ціни на доволі високому рівні.

Станом на кінець минулого тижня пропозиція огірків залишалась обмеженою, тому українські виробники реалізують продукцію по 140 – 180 гривень за кілограм (3,25 – 4,18 долара США за кілограм) залежно від сорту, якості та обсягів партій. Для порівняння, імпортні огірки з Туреччини продаються по 130 – 160 гривень за кілограм (3,02 – 3,72 долара США за кілограм). Різницю в цінах пояснюють вищою якістю місцевої продукції, обмеженою пропозицією та більшими витратами на вирощування.

Попри холодну зиму, сезон продажу огірків нового обігу цього року стартував приблизно у ті ж строки, що й торік. Водночас ціни зараз у середньому на 14 відсотків нижчі, ніж у відповідний період минулого року.

Зверніть увагу! Експерти прогнозують, що більш відчутне зниження цін можливе не раніше ніж через півтора–два місяці, коли на ринку суттєво зросте пропозиція як зі стаціонарних тепличних комбінатів, так і з плівкових теплиць.

