Ціни на помідори в Україні вже нижчі, ніж торік: у чому причина

В Україні цього тижня знову продовжили знижуватись ціни на помідори. Падіння цін відбувається на тлі зниження попиту на ринках.

Чому помідори продовжують дешевшати

На цьому тижні попит на тепличні помідори на українському ринку продовжував стрімко знижуватися, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

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За словами операторів ринку, торгівля в сегменті томатів і надалі розчаровувала українських трейдерів, коли основні закупівлі здійснювали великі роздрібні мережі, проте невеликими партіями для підтримки асортименту продукції. Крім того, пропозиція овочів на ринку була більш ніж достатньою шляхом збільшення постачання даної продукції з Туреччини.

На думку аналітиків, в поточних умовах продавці змушені були переглядати ціни на тепличні помідори у бік зниження. Так, нині імпортні овочі виробництва Туреччини пропонують до продажу по 70 – 90 гривень за кілограм (1,68 – 2,17 долара за кілограм), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Важливо! Аналітики зазначають, що сьогодні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці березня 2024 року. При цьому оператори ринку не виключають, що ціни на цю продукцію знижуватимуться і надалі, оскільки постачання томату досить стабільні, а темпи збуту залишають бажати кращого.