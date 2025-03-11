Китай планує зібрати рекордний врожай пшениці та запастися нею та олією

Китай підвищив плани виробництва зерна у 2025 році до 700 мільйонів тонн та збільшив на 6,1% до 18,12 мільярда доларів бюджет для створення запасів. Влада планує забезпечити продовольчу безпеку на тлі посилення напруги в стосунках з торгівельними партнерами.

Китай готується до посилення торгівельної війни

Крім того, Китай виділив 7,04 мільярда доларів на страхові премії аграріям, повідомляє 24 Канал із посиланням на Grain Trade. Також Пекін планує збільшити підтримку м'ясної та молочної галузі, де виникли проблеми перевиробництва.

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У 2024 році країна планувала зібрати 650 мільйонів тонн зерна, але фактичний урожай сягнув рекордних 706,5 мільйона тонн. Імпорт зерна та сої склав 157 мільйонів тонн, а його вартість зменшилася на 8% до 215 мільярдів доларів.

Посилення заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки свідчить про підготовку до торговельної війни з США та ускладнення геополітичної ситуації. Крім цього, після запровадження мит на китайські електромобілі, Китай почав розслідування щодо імпорту свинини та молочної продукції з ЄС та каноли з Канади.

Зверніть увагу! Влада країни буде стимулювати фермерів до збільшення виробництва сої, оскільки зараз до 80% обсягу споживання доводиться імпортувати. Водночас продовжиться робота по скороченню використання соєвого шроту в кормах для тварин, який планується замінити альтернативними видами борошна, зокрема ріпаковим або бавовняним.

Окрім сої Китай планує збільшити виробництво інших олійних та цукрових культур, бавовни, натурального каучуку. Також буде запроваджена політика мінімальних закупівельних цін на пшеницю та рис, і вдосконалений механізм утворення цін на зерно, що сприятиме розвитку аграрних регіонів країни.

Китай планує збільшити виробництво пшениці

Компанія COFCO International повідомляє, що у 2025 році завдяки гарній погоді Китай планує отримати рекордний урожай пшениці, що дозволить зменшити залежність від імпорту. Майже 90% пшениці, що вирощує країна, складає озима пшениця, яку сіють у жовтні та збирають у червні.

У 2024 році Китай, який є одним з найбільших світових імпортерів пшениці, збільшив власне виробництво порівняно з попереднім роком на 2,6% до рекордних 140,1 мільйона тонн, що дозволило скоротити імпорт на 7,4% до 11,18 мільйона тонн та посилило тиск на котирування в Чикаго. Проте збільшення виробництва та стагнація споживання призвели до надлишку пропозицій пшениці, який збільшиться у 2025/26 маркетинговому році,

– вважають експерти COFCO.

Демографічні зміни в країні скорочують попит на борошно та компоненти борошномельної промисловості, тому надлишки пшениці будуть покриті кормовою галуззю та державними закупівлями.