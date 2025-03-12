Американські фермери на межі банкрутства через зупинку грантів USDA Трампом

Раніше фермери США отримували гранти від Міністерства сільського господарства (USDA). Наразі ж вони змушені відтерміновувати заплановані роботи через замороження фінансових проєктів Дональдом Трампом.

Фермери вмить втратили ґрунт під ногами

Органічний фермер зі штату Монтана Нейт Пауелл-Палм розраховував отримати грант у розмірі 648 тисяч доларів, передає 24 Канал із посиланням на Reuters. Він планував збудувати комбікормовий завод і переробити там органічне зерно, яке вирощували близько 150 місцевих фермерів.

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Двоє фермерів, які не назвали себе, повідомили, що через заморожування фінансування USDA їм залишилося кілька тижнів до того, як вони будуть змушені оголосити про банкрутство.

Крім того, фермери та продовольчі організації по всій країні скорочують персонал, припиняють інвестиції та втрачають ключове фінансування на тлі заморожування USDA широкого спектра грантів, повідомили виданню понад два десятки фермерів і груп підтримки сільського господарства в семи штатах.

На що фермери планували витратити грантові кошти

Як розповіли виданню фермери та фермерські організації, частина заморожених грошей USDA пов'язана з охороною ґрунтів і водних ресурсів, органічними та місцевими продуктами харчування, регіональними та сільськими продовольчими системами, а також із фермерами з числа меншин і жінок, які належать до меншин.

Зверніть увагу! Історично Трамп користувався широкою підтримкою в "фермерському поясі" США, де він виграв більшість штатів на виборах у листопаді. Але нещодавні дії – такі як заморожування більшої частини допомоги та широкий перегляд федеральних витрат, який призупинив виплати, порушили роботу деяких сільськогосподарських ринків і спричинили стрес і розгубленість у фермерських господарствах.

Які компенсації держава обіцяє фермерам

Міністр сільського господарства США Брук Роллінс заявила, що USDA розглядає можливість прямих виплат фермерам, якщо торгівельні війни призведуть до збитків фермерських господарств. Водночас вона зазначила, що частину коштів уже розморозили, однак ані обсяги, ані напрями та джерела фінансування не назвала.

Наразі USDA адмініструє сотні програм, які підтримують сільськогосподарський сектор, або через гранти та позики, або через прямі виплати та інші субсидії. Згідно з грудневим звітом Управління урядової підзвітності США, американські фермери та власники ранчо отримали 161 мільярд доларів у період з 2019 по 2023 фінансовий рік.

Заморожування посилило проблеми фермерів, пов’язані з низькими цінами на зерно. Згідно з останніми даними Суду США, кількість заяв про банкрутство фермерських господарств у США підскочила на 55% у 2024 році порівняно з попереднім роком.