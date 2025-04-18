Вартість української цибулі робить її привабливої на ринку ЄС

Обсяги експорту цибулі українських виробників вже кілька років зростають. Не в останню чергу це стало можливим завдяки низькій ціні українського овоча.

Українські виробники цибулі заходять у Європу

Менеджер з управління кампаніями ТОВ "БАСФ Т.О.В." Володимир Воєводін розповів, що українська цибуля вже заявила про себе на міжнародному ринку, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroPortal. У 2021 році, за його словами, імпортна цибуля складала лише 2% європейського ринку, але вже у 2022 – 2023 роках її частка зросла до 13%.

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За його інформацією, основними ринками збуту залишаються Румунія, Болгарія, Австрія та Чорногорія. Нещодавно відновилися постачання до Молдови. З'явилися також нові можливості у Великій Британії. Це відкриває шлях для розширення експорту поза ЄС.

Українська цибуля традиційно має суттєву цінову перевагу. Зараз гуртові ціни знаходяться на рівні близько 31 цента США за кілограм. Це один із найнижчих показників в історії. У сусідній Польщі ціни в середньому на 40% вищі. Відмінність у цінах між Україною та Нідерландами – найбільшим експортером цибулі в ЄС – сягає майже двократної величини. Така різниця створює хороші умови для збільшення експорту,

– зазначає він.

Важливо! При цьому Володимир Воєводін додає, що вітчизняне виробництво цибулі останніми роками становило близько 1 мільйона тонн на рік. Однак він резюмує, що урожайність у великих агропідприємствах майже вдвічі перевищує показники малих господарств, що пояснюється додатковими або збільшеними інвестиціями у якісний посівний матеріал та засоби захисту.