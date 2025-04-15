Які овочі та фрукти здорожчали за тиждень

Минулого тижня почала дорожчати торішня капуста, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Аналітики зазначили, що нижня цінова межа підскочила з 42 до 44 гривень.

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Дорожче, ніж минулого тижня, продавалася і морква – нижня цінова межа піднялася з 25 до 27 гривень. Водночас виробники картоплі вимушено знизили ціни. Цей популярний овоч продавали по 13 – 23 гривні за кілограм, хоча тижнем раніше ціни перебували на рівні 15 – 24.

У продаж надійшли перші партії місцевих тепличних помідорів, які дорожчі за імпортні, в результаті ціни на томат зросли з 65 – 85 до 85 – 135 гривень за кілограм.

Кабачок подешевшав зі 110 – 115 до 95 – 110 гривень за кілограм, а пекінська капуста подорожчала з 55 – 60 до 60 – 90 гривень за кілограм. Високий попит на редис, дозволив продавцям підняти ціни – нижня цінова межа зросла з 50 до 65 гривень за кілограм.

У сегменті зелені зросли ціни на зелену цибулю – нижня цінова межа піднялася зі 100 до 130 гривень. Також знизилися ціни на салат з 95 – 110 до 90 – 100 гривень за кілограм і кріп з 195 – 230 до 180 – 200 гривень за кілограм.

Важливо! У фруктовому сегменті ціни переважно знижувалися. Дешевше продавалися виноград – нижня цінова межа впала зі 175 до 110 гривень за кілограм, а також падає ціна на ківі – верхня цінова межа знизилася з 270 до 190 гривень за кілограм. Знизилися ціни на мандарин з 75 – 135 до 65 – 125 гривень за кілограм. Ціни за іншими позиціями збереглися на рівні попереднього періоду.