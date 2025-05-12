В Україні знову зростають ціни на цибулю: чому це відбувається

Наприкінці квітня та на початку травня цибуля ще продовжувала дешевшати на українському ринку. Однак наразі вартість овочу знову почала зростати

Чому цибуля знову почала дорожчати

Після незначного здешевлення минулого тижня відпускні ціни на цибулю на українському ринку знову почали зростати, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

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Зростання цін у цьому сегменті, на думку гравців ринку, пов'язане із помітним скороченням пропозиції в умовах сезонного виснаження запасів цибулі в українських господарствах. При цьому торгівельна активність на ринку цибулі трохи прискорилася, що також сприяє зростанню цін.

Так, на сьогодні фермери пропонують цибулю до продажу в межах 18 – 27 гривень за кілограм (43 – 65 центів за кілограм), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас вони зізнаються, що більш суттєво підвищити ціни їм поки не вдається, оскільки покупці все частіше залишаються незадоволені якістю цибулі.

Важливо! Аналітики зазначають, що зараз цибуля в Україні вже коштує в середньому на 26% дорожче, ніж у першій декаді травня минулого року. При цьому виробники не впевнені, що їм вдасться й надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість цибулі у сховищах стрімко погіршується.