Вартість хліба серйозно зміниться у березні: які тенденції на ринку
- Ціни на хлібобулочні вироби в Україні продовжать зростати у 2025 році через подорожчання сировини, підвищення витрат на енергоресурси та податковий тиск на виробників.
- Ціни на пшеничний хліб, житній хліб та батон вже зросли у січні-лютому 2025 року, а ціни на зерно також збільшилися, що вплине на подальше здорожчання хліба.
Ціни на хлібобулочні вироби у 2024 році стабільно зростала на 1,5 – 3% щомісяця. Експерти прогнозують подальше зростання цін найближчим часом.
Вартість хліба буде рости
Ціни на хліб продовжать зростати у 2025 році, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Главред". Головними причинами буде подорожчання сировини, підвищення витрат на енергоресурси, а також податковий тиск на виробників.
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Головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна в коментарі виданню "Главред" розповіла, що в січні-лютому 2025 року ціни на хліб зросли:
- хліб пшеничний із борошна вищої якості подорожчав на 3,4% до 53,70 гривні за кілограм;
- хліб пшеничний із борошна першого ґатунку подорожчав на 2,1% до 43,42 гривні за кілограм.
- житній хліб став дорожчим на 0,7% до 45,45 гривні за кілограм.
- батон подорожчав на 2,4% до 28,46 гривні за 500 грамів.
Які причини подальшого здорожчання хліба
За словами експерта, основними причинами здорожчання хліба є підвищення вартості сировини, зокрема, борошна, олії та цукру.
Як зростуть ціни на зерноОчікується, що 2025 року ціни на зерно зростуть, що позначиться на цінах на хлібобулочні вироби. Пшениця 2 класу в січні-лютому 2025 року подорожчала на 1200 гривень за тонну до 10 000 гривень за тонну, а пшениця 3 класу – на 1300 гривень за тонну до 10 000 гривень за тонну.
Крім того, на ціни на хліб вплине ситуація в енергетиці, зокрема зростання цін на паливо, а також податкове навантаження на бізнес.
Зверніть увагу! Світлана Черемісіна прогнозує, що ціни на хлібобулочні вироби в Україні будуть поступово зростати. У березні хліб може подорожчати на 3 – 4%, і ситуація навряд чи зміниться.