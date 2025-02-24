Вартість хліба серйозно зміниться у березні: які тенденції на ринку

Ціни на хлібобулочні вироби у 2024 році стабільно зростала на 1,5 – 3% щомісяця. Експерти прогнозують подальше зростання цін найближчим часом.

Вартість хліба буде рости

Ціни на хліб продовжать зростати у 2025 році, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Главред". Головними причинами буде подорожчання сировини, підвищення витрат на енергоресурси, а також податковий тиск на виробників.

Читайте також Ціни на масло в Україні сягнули 10-річного рекорду: що стало причиною

Головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна в коментарі виданню "Главред" розповіла, що в січні-лютому 2025 року ціни на хліб зросли:

хліб пшеничний із борошна вищої якості подорожчав на 3,4% до 53,70 гривні за кілограм;

хліб пшеничний із борошна першого ґатунку подорожчав на 2,1% до 43,42 гривні за кілограм.

житній хліб став дорожчим на 0,7% до 45,45 гривні за кілограм.

батон подорожчав на 2,4% до 28,46 гривні за 500 грамів.

Які причини подальшого здорожчання хліба

За словами експерта, основними причинами здорожчання хліба є підвищення вартості сировини, зокрема, борошна, олії та цукру.

Як зростуть ціни на зерно Очікується, що 2025 року ціни на зерно зростуть, що позначиться на цінах на хлібобулочні вироби. Пшениця 2 класу в січні-лютому 2025 року подорожчала на 1200 гривень за тонну до 10 000 гривень за тонну, а пшениця 3 класу – на 1300 гривень за тонну до 10 000 гривень за тонну.

Крім того, на ціни на хліб вплине ситуація в енергетиці, зокрема зростання цін на паливо, а також податкове навантаження на бізнес.

Зверніть увагу! Світлана Черемісіна прогнозує, що ціни на хлібобулочні вироби в Україні будуть поступово зростати. У березні хліб може подорожчати на 3 – 4%, і ситуація навряд чи зміниться.