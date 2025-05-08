Вартість картоплі дещо зросла: яка ціна за кілограм у магазинах України

З жовтня минулого року ціни на картоплю тримаються на доволі високому рівні. Однак наразі ціна за кілограм трохи піднялася порівняно з вартістю минулого місяця.

Яка вартість картоплі у магазинах

Останнім часом ціни на картоплю у магазинах України стабілізувалися, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін". Однак наразі вартість знову піднялася і тримається на доволі високому рівні.

Читайте також Коли з'явиться молода картопля і яка буде її ціна

Протягом минулого місяця ціни на картоплю падали через надмірну пропозицію і невеликий попит та через погіршення якості продукції у сховищах. Більшість місцевих фермерів хотіли якнайшвидше реалізувати наявні запаси, оскільки якість картоплі у сховищах продовжує стрімко погіршуватися. Однак наразі ціни знову пішли угору.

Зверніть увагу! Оператори гуртових компаній говорять, що зараз на українському ринку пропонується якісна торішня картопля польського виробництва. При цьому ціни на імпортну продукцію озвучуються у такому самому діапазоні, як і на місцеву картоплю. Однак загалом ціни почали зростати.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у великих мережах супермаркетів України. Порівняно з серединою квітня ціна у середньому зросла приблизно на 1 гривню:

Картопля, 1 кілограм

Metro 29,90 гривні;

29,90 гривні; Auchan 29,90 гривні;

29,90 гривні; Megamarket 40,50 гривні;

40,50 гривні; АТБ 29,89 гривні;

29,89 гривні; Сільпо 29,90 гривні;

Картопля молода, 1 кілограм

Auchan 42,60 гривні;

42,60 гривні; Novus 49,99 гривні;

Картопля рожева, 1 кілограм