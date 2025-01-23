Що буде з цінами на картоплю: чи можливе подальше здорожчання

Протягом останнього місяця ціни на картоплю помітно зросли. Однак, надалі можливе ще більше здорожчання овоча.

Чи можливе подальше здорожчання картоплі

На думку аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максима Гопки, картопля може здорожчати ще більше, якщо не буде дешевшої імпортної продукції, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН.

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Упродовж останнього місяця ціни на картоплю у торгівельних мережах зросли у середньому приблизно на 2 – 3 гривні. Зараз вартість картоплі коливається у межах 34 – 36 гривень за кілограм,

– розповів Максим Гопка.

На його думку, суттєво ціни на картоплю можуть змінитися у березні-квітні.

Цей овоч може здорожчати, якщо не буде дешевшого імпортного продукту, який є на сьогоднішній момент. Якщо ситуація не зміниться, то у першій половині весни – у березні-квітні, ми можемо побачити вартість картоплі на рівні в середньому 38 – 39 гривень,

– вважає експерт УКАБ.

Зверніть увагу! За даними Держстату, у грудні 2024 року середня ціна кілограма картоплі становила 29,74 гривні.