Возможно ли дальнейшее подорожание картофеля

По мнению аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максима Гопки, картофель может подорожать еще больше, если не будет более дешевой импортной продукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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В течение последнего месяца цены на картофель в торговых сетях выросли в среднем примерно на 2 – 3 гривны. Сейчас стоимость картофеля колеблется в пределах 34 – 36 гривен за килограмм,

– рассказал Максим Гопка.

По его мнению, существенно цены на картофель могут измениться в марте-апреле.

Этот овощ может подорожать, если не будет более дешевого импортного продукта, который есть на сегодняшний момент. Если ситуация не изменится, то в первой половине весны – в марте-апреле, мы можем увидеть стоимость картофеля на уровне в среднем 38 – 39 гривен,

– считает эксперт УКАБ.

Обратите внимание! По данным Госстата, в декабре 2024 года средняя цена килограмма картофеля составляла 29,74 гривны.