Молода картопля дешевшає: скільки коштує кілограм у магазині

Ще місяць тому вартість молодої картоплі була надто високою, щоб говорити про її масове споживання. Однак, наразі розпочався активний сезон цього продукту, що вплинуло і найого вартість у магазинах.

Скільки коштує молода картопля у супермаркеті

Минулого місяця ціни на молоду картоплю сягали рекордних позначок за останні роки, повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичні дані "Мінфіну". Середня вартість цього овочу по торгівельних мережах сягала 89,15 гривні за кілограм.

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Хоч вартість у травні й зросла у понад двічі порівняно з квітнем, але у червні розпочався сезон молодої картоплі, що знизило середню ціну до 70,77 гривні за кілограм. Тенденція вартості йде на зниження вартості завдяки збільшенню пропозиції цього продукту на українському ринку.

Журналісти 24 Каналу проаналізували ціни на молоду картоплю у найбільших торгівельних мережах України: