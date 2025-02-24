Вартість моркви продовжує зростати: які наразі ціни у магазинах
- Ціни на моркву зросли за останній тиждень у середньому на 3 гривні, вартість складає від 31 до 46 гривень за кілограм.
- Ціни в супермаркетах: Metro – 32,90 гривні, Auchan – 31,40 гривні, Megamarket – 46,50 гривні, АТБ – 32,89 гривні, Varus – 33,90 гривні, Сільпо – 36,20 гривні.
Протягом останнього тижня ціни на моркву полізли догори. Вартість популярного овоча зростає на тлі росту цін на інші овочі, що використовуються у приготуванні традиційних страв.
Скільки морква коштує у магазинах
Ціни на моркву зросли за останній тиждень у середньому на 3 гривні одночасно з іншими овочами борщового набору, повідомляє 24 Канал. До цього морква кілька тижнів поспіль дешевшала.
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Наразі вартість моркви на ринках та у магазинах складає від 31 до 46 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів партій. Однак фермери, які мають якіснішу моркву, все ще утримуються від продажів і планують повернутися на ринок не раніше березня.
Журналісти 24 Каналу дослідили український ринок та дізнались актуальні ціни за 1 кілограм моркви у популярних супермаркетах.
Морква 1 кілограм
- Metro 32,90 гривні;
- Auchan 31,40 гривні;
- Megamarket 46,50 гривень;
- АТБ 32,89 гривні;
- Varus 33,90 гривні;
- Сільпо 36,20 гривні.