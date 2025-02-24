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Агро 24 Ціни на продукти Вартість моркви продовжує зростати: які наразі ціни у магазинах
24 лютого, 18:03
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Вартість моркви продовжує зростати: які наразі ціни у магазинах

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Ціни на моркву зросли за останній тиждень у середньому на 3 гривні, вартість складає від 31 до 46 гривень за кілограм.
  • Ціни в супермаркетах: Metro – 32,90 гривні, Auchan – 31,40 гривні, Megamarket – 46,50 гривні, АТБ – 32,89 гривні, Varus – 33,90 гривні, Сільпо – 36,20 гривні.

Протягом останнього тижня ціни на моркву полізли догори. Вартість популярного овоча зростає на тлі росту цін на інші овочі, що використовуються у приготуванні традиційних страв.

Скільки морква коштує у магазинах

Ціни на моркву зросли за останній тиждень у середньому на 3 гривні одночасно з іншими овочами борщового набору, повідомляє 24 Канал. До цього морква кілька тижнів поспіль дешевшала.

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Наразі вартість моркви на ринках та у магазинах складає від 31 до 46 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів партій. Однак фермери, які мають якіснішу моркву, все ще утримуються від продажів і планують повернутися на ринок не раніше березня.

Журналісти 24 Каналу дослідили український ринок та дізнались актуальні ціни за 1 кілограм моркви у популярних супермаркетах.

Морква 1 кілограм

  • Metro 32,90 гривні;
  • Auchan 31,40 гривні;
  • Megamarket 46,50 гривень;
  • АТБ 32,89 гривні;
  • Varus 33,90 гривні;
  • Сільпо 36,20 гривні.