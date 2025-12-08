Вартість огірків злетіла до небес: ціни найбільші за останні 8 років

Цього року осінньо-зимовий сезон тепличних огірків почався добре для виробників, адже ціни видались найвищими за останні 8 років. Здебільшого вартість повзе вгору через те, що пропозиція огірка з боку тепличних господарств сильно впала.

Вартість огірків сильно виросла

Ціни на тепличні огірки впевнено зростають на українському ринку, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Позитивний ціновий тренд, що зміцнився, пов'язаний з подальшим скороченням пропозиції місцевої продукції (внаслідок сезонного фактора) на тлі стабільного попиту з боку як гуртових компаній, так і роздрібних мереж. І водночас обсяги імпортної продукції також не покривають потреби місцевих покупців.

Читайте також Ціни на цибулю продовжують падати на українському ранку

Нині гуртові ціни на тепличні огірки в Україні продовжують поступово зростати, і вже озвучуються в діапазоні 100 – 130 гривень за кілограм (2,37 – 3,08 долара за кілограм), залежно від якості, сорту та обсягів партій продукції, що пропонуються, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше. І вже можна з упевненістю заявити, що нинішні ціни на ці тепличні овочі стали найвищими як мінімум за останні 8 років!

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Учасники ринку констатують, що на сьогодні більшість великих тепличних комбінатів України вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації огірка чергового обороту. На цю мить продажі ведуть лише поодинокі компанії, які через високі витрати на виробництво можуть запропонувати лише несуттєві обсяги овочів на внутрішній ринок, причому за цінами, які ніяк не можуть конкурувати з імпортною продукцією.

Експерти зазначають, що зараз українським комбінатам вже вдається відвантажувати огірок в середньому на 12% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому ключові гравці ринку впевнені, що зростання цін у цьому сегменті збережеться і надалі. Оскільки покрити поточний попит, навіть з урахуванням постачання імпортної продукції, поки що не вдається.

Ціни на помідори в Україні почала падати: яка вартість за 1 кілограм?