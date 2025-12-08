Стоимость огурцов взлетела до небес: цены самые большие за последние 8 лет

В этом году осенне-зимний сезон тепличных огурцов начался хорошо для производителей, ведь цены выдались самыми высокими за последние 8 лет. В основном стоимость ползет вверх из-за того, что предложение огурца со стороны тепличных хозяйств сильно упало.

Стоимость огурцов сильно выросла

Цены на тепличные огурцы уверенно растут на украинском рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Положительный ценовой тренд, что укрепился, связан с дальнейшим сокращением предложения местной продукции (вследствие сезонного фактора) на фоне стабильного спроса со стороны как оптовых компаний, так и розничных сетей. И одновременно объемы импортной продукции также не покрывают потребности местных покупателей.

Читайте также Цены на лук продолжают падать на украинском рынке

Сейчас оптовые цены на тепличные огурцы в Украине продолжают постепенно расти, и уже озвучиваются в диапазоне 100 – 130 гривен за килограмм (2,37 – 3,08 доллара за килограмм), в зависимости от качества, сорта и объемов партий продукции, предлагаемых, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее. И уже можно с уверенностью заявить, что нынешние цены на эти тепличные овощи стали самыми высокими как минимум за последние 8 лет!

Современный агробизнес нуждается в надежном партнере. Open Agri Club – платформа для развития малых фермеров и агросектора Украины. Финансирование под посевную, анализ почвы, удобрения, опыт экспертов и профессиональные консультации. Присоединяйтесь и формируйте будущее украинского агросектора уже сегодня!

Участники рынка констатируют, что на сегодня большинство крупных тепличных комбинатов Украины уже заявили о фактическом завершении сезона реализации огурца очередного оборота. На данный момент продажи ведут лишь единичные компании, которые из-за высоких затрат на производство могут предложить лишь несущественные объемы овощей на внутренний рынок, причем по ценам, которые никак не могут конкурировать с импортной продукцией.

Эксперты отмечают, что сейчас украинским комбинатам уже удается отгружать огурец в среднем на 12% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ключевые игроки рынка уверены, что рост цен в этом сегменте сохранится и в дальнейшем. Поскольку покрыть текущий спрос, даже с учетом поставок импортной продукции, пока что не удается.

Цены на помидоры в Украине начала падать: какая стоимость за 1 килограмм?