Олія стрімко дорожчає у 2025 році: яка вартість у магазинах

На початку 2025 року в Україні почалося аномальне здорожчання соняшникової олії. Фактично за останній місяць олія побила рекорд швидкості зростання ціни за останні кілька років.

Яка ситуація на ринку олії

Статистика "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) свідчить, що протягом майже усього 2024 року вартість соняшникової олії трималось у доволі стабільних рамках, повідомляє 24 Канал. Однак у останньому кварталі минулого року почалося зростання ціни, яке на початку 2025 року стало доволі стрімким.

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Зверніть увагу! За словами аналітиків УКАБ, соняшникова олія подорожчала через підвищення вартості насіння, яке становить значну частину собівартості продукту. Крім того, на ріст цін доволі сильно вплинуло зростання світового попиту та коливання нафтових цін.

Скільки коштує олія сьогодні

Спеціалісти УКАБ дослідили ціни на олію у найбільших торгівельних мережах України:

Олейна рафінована, 850 мілілітрів

АТБ – 74,10 гривні;

– 74,10 гривні; Сільпо – 74,50 гривні;

– 74,50 гривні; Ашан – 75,40 гривні;

– 75,40 гривні; Novus – 75,90 гривні;

– 75,90 гривні; Мегамаркет – 76,70 гривні;

– 76,70 гривні; Metro – 73,90 гривні;

Щедрий дар рафінована, 850 мілілітрів

АТБ – 79,20 гривні;

– 79,20 гривні; Сільпо – 74,50 гривні;

– 74,50 гривні; Ашан – 80,10 гривні;

– 80,10 гривні; Novus – 67,10 гривні;

– 67,10 гривні; Мегамаркет – 87,10 гривні;

– 87,10 гривні; Metro – 75,40 гривні;

Олія, 850 мілілітрів

АТБ – 60,50 гривні;​​​​​​​

– 60,50 гривні;​​​​​​​ Сільпо – 60 гривень;

– 60 гривень; Ашан – 61,80 гривні;​​​​​​​

– 61,80 гривні;​​​​​​​ Novus – 57,50 гривні;​​​​​​​

– 57,50 гривні;​​​​​​​ Мегамаркет – 31,30 гривні;​​​​​​​

– 31,30 гривні;​​​​​​​ Metro – 62,90 гривні.

Динаміка цін на олію та вартість у магазинах / Інфографіка УКАБ