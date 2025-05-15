Олія дорожчає на ринку України: скільки коштує пляшка у магазині
- Ціни на соняшникову олію в Україні зросли з початку 2025 року, зокрема, пляшка 850 мілілітрів подорожчала з 67 до 76,7 гривні.
- Аналіз роздрібних цін показує варіативність: в АТБ ціна на олію "Олейна" становить 75 гривень, у Сільпо 83 гривні, а в Ашані 81,40 гривні.
В Україні продовжує зростати ціна на олію. Активне здорожчання почалося ще на початку поточного року.
Яка тенденція цін на олію
У 2025 році роздрібні ціни на олію доволі сильно зросли в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Так, ще на початку року пляшка соняшникової олії на 850 мілілітрів коштувала у середньому 67 гривень, а у травні ціна зросла до 76,7 гривні.
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За словами аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу, на початку місяця соняшникова олія зросла в ціні на +2%. У квітні попит на сировину з боку переробних підприємств активізувався, проте до кінця місяця сировини має бути достатньо для перероблювання, що стабілізує ціни надалі.
За підсумками квітня, обсяги переробки соняшника в Україні зросли на 7%, порівнюючи з березнем. Це пов'язано з сезонним збільшенням пропозиції сировини та помірним зростанням попиту на соняшникову олію,
– йдеться у місячному звіті УКАБ.
Експерти проаналізували роздрібні ціни на пляшку олії 850 мілілітрів у магазинах України:
Олейна
- АТБ 75 гривень;
- Сільпо 83 гривні;
- Ашан 81,40 гривні;
- Novus 81,30 гривні;
- Metro 81,50 гривні;
Щедрий дар
- АТБ 79,20 гривні;
- Сільпо 82 гривні;
- Ашан 80,80 гривні;
- Novus 81,90 гривні;
- Metro 79,20 гривні;
Олія
- АТБ 72,70 гривні;
- Сільпо 75 гривень;
- Ашан 60,50 гривні;
- Novus 76,20 гривні;
- Metro 60,50 гривні.