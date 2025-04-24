Червоний буряк в Україні вже у 2,5 раза дорожче, ніж рік тому

Ціни на буряк в Україні почали зростати ще у жовтні минулого року, що є звичним сезонним явищем. Однак вартість буряка зростає набагато швидше, ніж минулого року.

Ціни на столові буряки продовжили зростати

Зростання цін на столові буряки на українському ринку триває і цього тижня, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. В Україні стрімко скорочується пропозиція коренеплодів задовільної якості.

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На тлі ситуації виробники буряків почали активно підвищувати відпускні ціни на свою продукцію. На сьогодні столові буряки надходять у продаж по 22 – 32 гривні за кілограм (53 – 77 цента за кілограм), що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Придбати велику партію буряків на українському ринку стає дедалі складніше. Вже зараз мережі супермаркетів та гуртові компанії повідомляють про дефіцит цієї продукції, перекрити який не так просто.

Важливо! Аналітики додають, що на сьогоднішній день ціни на буряки в Україні вже в середньому у 2,5 раза вищі, ніж наприкінці квітня минулого року. Ба більше, більшість гравців ринку сходяться на думці, що підвищувальна цінова динаміка буде й надалі переважати у цьому сегменті.